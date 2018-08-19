HTSK aylık çalışma saatleri dışında çalışmama kararı aldı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası(HTSK), Bakanlar Kurulu’nun ek mesailerle ilgili kararı yürürlükten kalkmadığı sürece, aylık çalışma saatlerinin dışında çalışılmayacağını açıkladı.

Sendika Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun ek-mesai ile ilgili kararları yürürlükte kaldığı sürece bundan böyle aylık çalışma saatlerimiz dolduğu andan itibaren Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinin tüm bölümlerinde (Hava Sahası, Yaklaşma, Kule dahil) görevlerimizi iade edeceğimizi bildiririz” dedi.



Kapısız, Bayram turizminin olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla eylemlerini bayram tatili sonrasında hayata geçireceklerini ifade etti.



Hükümet’in ek mesai konusunda diğer sendikalar ile yaptığı toplantılara HTSK’yı çağırmamasını da eleştiren Kapısız, “Dolayısı ile Hükümetle herhangi bir uzlaşı noktamız bulunmamaktadır” dedi.