Hür-İş, Yapılan zamları eleştirdi ve bu yaklaşımların sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti

Hür-İş, yapılan zamları eleştirdi ve bu tarz yaklaşımların sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek, “Bu harçları bu aşamada vatandaş ödeyemez, öderse de geçinemez” dedi.

Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “asgari ücret ile ilgili ilk toplantıda, Bakanımızın açıkladığı hem işverene hem de çalışana 2020 yılında sürprizimiz var dediği “sürpriz” daha hayat pahalılığı ve asgari ücret belirlenmeden kendisinin de içinde bulunduğu hükümetin açıkladığı zamlar mı? sormak isteriz” ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda yapılan zamlara vatandaştan gelen tepki üzerine Maliye Bakanlığından gelen açıklamanın da üzücü olduğunu dile getiren Serdaroğlu, geçmişte yapılan % 30’luk zamları örnek göstererek şu anda yapılan zamların sanki da devede kulakmış gibi göstermesinin, topu taça atmaktan başka bir şey olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, geçmiş dönemde yapılan zamlara karşı kendilerinin örgüt olarak da birçok grev ve eylem yaparak tepki koyduğunu göz önünde bulundurarak, bunların yanlışın üzerine yanlış eklemekten başka bir açıklaması olamayacağını belirtti.