  • BIST 1.701,280
  • Altın 600,18
  • Dolar 10,0358
  • Euro 11,4862
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Hüsniye Emel Özer, Şiir Kitabının Tüm Gelirini Engelsiz Yaşam Evi’ne Bağışladı

» »
Hüsniye Emel Özer, “Kilidim Anahtarım Sevgim-Dir” İsimli İkinci Şiir Kitabının Tüm Gelirini Engelsiz Yaşam Evi’ne Bağışladı
Hüsniye Emel Özer, Şiir Kitabının Tüm Gelirini Engelsiz Yaşam Evi’ne Bağışladı

Hüsniye Emel Özer, “Kilidim Anahtarım Sevgim-Dir” isimli ikinci şiir kitabının tüm gelirini Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışladı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi de olan Hüsniye Emel Özer, 2018 yılında yayınladığı “Kilidim Anahtarım Sevgim-dir” isimli ikinci şiir kitabının satışından elde ettiği 61 Bin 144 TL’lik tüm geliri, Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışladı. 

Hüsniye Emel Özer Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner’i ziyaret etti.
den, KKTC’nin yanı sıra İngiltere, Avustralya ve Türkiye’ye de kendi imkanları ile kitaplarını ulaştırdı.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner ise, bir şiir kitabını daha okurları ile buluşturan Hüsniye Emel Özer’i tebrik ederken, büyük bir duyarlılık sergileyerek kitap satışından bugüne kadar elde edilen geliri, faizi ile birlikte Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışlamasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Şiirle ilgilenmeye çocuk yaşta başlayan ve ilk olarak “Nergis Kokuludur Sevgim”, son olarak da  “Kilidim Anahtarım Sevgim-dir”i yayınlayan Hüsniye Emel Özer, kitaplarının satışından elde ettiği tüm geliri bağışlıyor. 

Birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Hüsniye Emel Özer, daha önce “Nergis Kokuludur Sevgim” isimli ilk şiir kitabının tüm gelirini hem Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, hem de SOS Çocuk Köyü yararına bağışlamıştı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meryem Toprak’ın Kan Ve Doku Örnekleri Alındı15 Kasım 2021 Pazartesi 15:37
  • KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i Ziyaret Etti15 Kasım 2021 Pazartesi 15:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar: 15 Kasım 1983 Tarihi Kıbrıs’ta Bir Dönüm Noktasıdır15 Kasım 2021 Pazartesi 15:08
  • Oktay: İki Devletli Çözüm Sabır Gerektiren Bir Yol15 Kasım 2021 Pazartesi 14:55
  • Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda Tören Düzenlendi15 Kasım 2021 Pazartesi 14:52
  • 2022 Bütçesi Yarın Komitede Görüşülmeye Başlanıyor15 Kasım 2021 Pazartesi 14:49
  • Kıbrıs Türk Kültür Derneği: 38’nci Kuruluş Yıl Dönümünü Kıvanç Ve Coşkuyla Kutluyoruz15 Kasım 2021 Pazartesi 14:37
  • KKTC 38. Yaşında15 Kasım 2021 Pazartesi 14:36
  • Cumhuriyet’in 38’inci Yıldönümü Değirmenlik’te De Kutlandı15 Kasım 2021 Pazartesi 14:32
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Var15 Kasım 2021 Pazartesi 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti