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İbrahim Selim’in Katılımıyla Delta ve Era Doğaya Uğurlandı

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan Delta ve Era adlı Caretta Caretta’lar, ünlü oyuncu İbrahim Selim’in de katıldığı etkinlikle denize bırakıldı.
İbrahim Selim’in Katılımıyla Delta ve Era Doğaya Uğurlandı

 

İBRAHİM SELİM’İN KATILIMIYLA DELTA VE ERA DENİZE UĞURLANDI

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan Delta ve Era isimli deniz kaplumbağaları, başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Selim’in katıldığı salım etkinliği ile doğal yaşam alanlarına uğurlandı.

 

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan Delta ve Era isimli yavru deniz kaplumbağaları, geçtiğimiz Cuma günü Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen keyifli bir etkinlikle mavi özgürlüklerine kavuşturuldu. Etkinliğe, Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Merkezle her daim işbirliği içerisinde olan balıkçılar Şalvar Kaptan ve İbrahim Yıldız ile Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri katıldı.

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Aralık 2024 tarihinde Delta Marina ekipleri tarafından Girne’de bulunan Delta isimli deniz kaplumbağası suyun altına dalamadığı için Merkeze getirilmişti. Nazlı Kardaş tarafından Mayıs ayında Akdeniz kumsalında bulunan Era ise suya dalamama ve sıvı kaybı dolayısıyla Merkeze ulaştırılmıştı. 1 – 2 yaşlarındaki Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları tedavilerinin ardından eski sağlıklarına kavuşturuldu. Delta, İbrahim Selim tarafından; Era ise Umut Aydın’ın eşliğinde denize salındı.

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Sargın Kara: Plastik Kirliliğinin Deniz Kaplumbağaları Üzerine Etkisi ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi konulu bir çalıştay düzenleyeceğiz”

Delta ve Era’nın doğal yaşam alanlarına kavuşmalarından duyduğu mutluluğu dile getiren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Deniz kaplumbağalarımızı evlat edindirme projemiz büyük bir ilgi görüyor. Doğaya ve çevreye olan duyarlılığı ile tanınan İbrahim Selim de bugüne kadar üç deniz kaplumbağasını evlat edindi. Gönüllü destekçilerimizden biri olan İbrahim Selim’e, evlat edindiği Delta’yı denize salarken yanımızda olduğu için Merkezimiz adına gönülden teşekkür ederim” dedi.

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Her iki deniz kaplumbağasının da yaralanma nedenlerinin plastik atıklar olduğuna vurgu yapan Silem Sargın Kara, “Son zamanlarda atık plastik kaynaklı yaralanmaların artması nedeni ile bu konuya özellikle dikkat çekmek istedik. Bu amaçla 31 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında yapacağımız bilimsel çalıştayın konusunu “Plastik Kirliliğinin Deniz Kaplumbağaları Üzerine Etkisi ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi” olarak belirledik. Çalıştay, uluslararası platformdan alanında uzman kişilerin katılımı ile Merit Crystal Cove Otel’de gerçekleşecek” dedi.

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