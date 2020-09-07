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İçki Şişesiyle Kafasından Yaraladı

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İçki Şişesiyle Kafasından Yaraladı
İçki Şişesiyle Kafasından Yaraladı

07.09.2020 tarihinde saat 02:30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence yeri içerisinde B.A.L.(K-25) bir taraf olup, P.T.C.(K-24) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga ettikleri sırada B.A.L.(K-25) masa üzerinde bulunan içki şişesini alarak P.T.C.’nin kafasına vurmak suretiyle adı edilenin yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

 

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