İddia:Rum Yönetimi müzakereler için ön şart sürmeye hazırlanıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis BM Genel Kurulu için New York’a gidişi öncesinde, müzakere sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Anastasiadis, Rum medyasında yer alan açıklamalarında, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için bazı ön şartlar öne süreceğinin sinyalleri yer aldı.

Anastasiadis açıklamalarında “müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini durdurması ve Türk tarafının Maraş’ı açmak için girişimlerinden vazgeçmesi gerektiğiden söz etti.

Anastasiadis Rum medyasında yer alan açıklamalarında Güney Kıbrıs Rum Yömbnetimi’nin enerji politikalarının belirlendiği gibi devam edeceğini de ifade etti.