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İhtiyat Sandığı Dairesi'nin emekli müdürlerinden Yılmaz Yiğit hayatını kaybetti

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İhtiyat Sandığı Dairesi'nin emekli müdürlerinden Yılmaz Yiğit yaşamını yitirdi.
İhtiyat Sandığı Dairesi'nin emekli müdürlerinden Yılmaz Yiğit hayatını kaybetti

İhtiyat Sandığı Dairesi'nin emekli müdürlerinden Yılmaz Yiğit hayatını kaybetti.

Yiğit'in cenazesini bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde saat 16.40'ta kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

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