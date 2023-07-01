İhtiyat Sandığı Dairesi'nin emekli müdürlerinden Yılmaz Yiğit hayatını kaybetti.
Yiğit'in cenazesini bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde saat 16.40'ta kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
İhtiyat Sandığı Dairesi'nin emekli müdürlerinden Yılmaz Yiğit hayatını kaybetti.
Yiğit'in cenazesini bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde saat 16.40'ta kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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