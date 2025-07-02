İhtiyat Sandığı, Sözleşmeli Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı yapacak

İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ

SÖZLEŞMELİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI İLANI VE SINAVI DUYURUSU

Sayı Adı Muhtemel Yeri Barem 2 Sözleşmeli Yazılım Geliştirme Uzmanı 47/2010 Yasası Sözleşmeli Personel Barem Tablosu

16/05/2025 – 16/06/2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

1. Başvurular

Sözleşmeli mevkii için EKTE belirtilen nitelikleri taşıyanlardan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak başvurular, 30 Haziran 2025 – 11 Temmuz 2025 tarihleri (her iki tarih dahil) arasında kabul

tarihleri (her iki tarih dahil) arasında kabul Adayların İhtiyat Sandığı Dairesi web sayfasından elde edecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında İhtiyat Sandığı Dairesi’ne detaylı Özgeçmiş (CV) ve gerekli diğer belgelerle birlikte başvurmaları

2. Uygulamalı Sınav Tarihi ve Yeri

Yukarıda belirtilen sözleşmeli mevkii için Uygulamalı ve Sözlü Yarışma Sınavlarının tarih, yer ve saati süreç içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi’nin www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.

Adayların sınava gireceği yerler ve sınav saati, başvuruların tamamlanmasından sonra İhtiyat Sandığı Dairesi’nin www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki web sayfasından başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi” üzerinde belirtilen Başvuru numarası ile duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.

3. Sınav Ücreti

Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü’nde belirlenen 200.-TL sınav ücretinin, başvurudan önce İhtiyat Sandığı Dairesi Merkez veya Şube veznelerine yatırılarak, sınav ücreti makbuzunun alınması gerekmektedir.

4. Aranan Nitelikler

Konu sözleşmeli mevkii için aranan Genel Koşullar ile Ekteki İş Tanımında belirtilen koşulları taşıyan adaylardan dilekçe kabul edilecektir.

5. Sözleşmeli Baremleri

01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 4. Maddesi uyarınca İhtiyat Sandığı tarafından düzenlenecektir.

6. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu

Sınav Ücreti Makbuzu

KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

Öz Geçmiş / CV

Diploma (Fotokopi)

Bir adet resim

Terhis Belgesi Fotokopisi (Erkek adaylar için)

Adaylar, sınav yerleri, sınav yöntemi, sonuçların açıklanması ve diğer konulardaki daha ayrıntılı bilgiyi İhtiyat Sandığı Dairesi’nin www.ihtiyat.gov.ct.tr adresindeki web sayfamızdan öğrenebileceklerdir.

GENEL KOŞULLAR:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı olmak;

Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;

İhtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen hizmet sınıflarına girebilmede aranan öğrenim koşullarını taşımak;

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;

Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak,

Ancak 16 yaşından küçükken yukarıda öngörülen suçları işleyenlere bu bend kuralları uygulanamaz ve İhtiyat Sandığı’na girme hakları saklıdır.

Erkek adaylar için yurt ödevi (mücahitlik veya askerlik) yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak; (G)Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastahanesi Sağlık Kurulu Raporuyla onaylanmış olmak;

Disiplin suçundan ötürü daha önce kamu hizmetinden azdedilmemiş olmak (Görevden uzaklaştırılmamış olmak);

Emekli maaşı çekmemiş olmak;

EK

Yazılım Geliştirme Uzmanı Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden mezun (Bilgisayar Enformatik gibi), İyi derece ingilizce bilmek avantaj sayılacaktır, C#, ASP.Net, .net core MVC, WebAPI ve mikro servis mimarisi, CSS, HTML5, Javascript konularında bilgi sahibi olmak,



o Web API, RESTful, Entity Framework Core, MVC konularında deneyim sahibi olmak,

Nesneye dayalı (Object Oriented Programming) programlama ve tasarım kalıplarına (Design Patterns) hakim olmak,

İlişkisel (Relational) Veritabanı ve Veri modelleme (SQL) konularına hakim,

o Oracle/MSSQL veya İlişkisel (Relational) Veritabanlarında en az biri ile proje geliştirmiş olmak avantaj sayılacaktır,

Bootstrap, Skeleton, Angular b. framework konusunda bilgi sahibi olmak,

Aktif olarak kullanılan bir projede (Win Form uygulaması ve Web uygulaması) çalışmış olmak avantaj sayılacaktır

Analitik düşünme becerisine sahip,

Zaman yönetimi konusunda verimli ve planlı olmak,

Takım çalışmasına yatkın.

İŞ TANIMI