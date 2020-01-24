  • BIST 121.246
  • Altın 297,484
  • Dolar 5,9345
  • Euro 6,5459
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Iıı. Amatör denizci belgesi - kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri açıklandı

» »
Iıı. Amatör denizci belgesi - kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri açıklandı
Iıı. Amatör denizci belgesi - kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri açıklandı

Girne Amerikan Üniversitesi’nde 18 Ocak’ta düzenlenen III. Amatör Denizci Belgesi (ADB) - Kısa Mesafe Telsiz (KMT) Operatörlüğü sınavında başarılı olanların isimleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu listelerde aynı zamanda eksik evrak (başvuru formu, kimlik-ehliyet fotokopisi, temiz kağıdı-adli sicil kağıdı) ve ödeme kodları (C kodu) da yer aldı.

18 Ocak ADB-KMT sınavı katılımcıları, C kodu ve eksik evrak listelerine www.bub.gov.ct.tr ana sayfasında bulunan “BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER” üzerinden “ADB/KMT” kısmına tıklayarak ulaşabilecek.

Açıklamaya göre, katılımcıların isimlerinin karşısında bulunan eksik evrakları en kısa zamanda tamamlamaları gerekiyor.

Buna ek olarak katılımcıların, listede isimlerinin karşısındaki C koduyla birlikte KKTC’deki herhangi bir Halkbank şubesine giderek veya Halkbank Internet Şubesi üzerinden belge harcı ödemelerini yapmaları, ödeme yaptıklarını gösteren banka dekontu ve tamamladıkları evrakları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arşiv Bölümü’ne getirmeleri gerektiği bildirildi.

Eksik evrakı bulunanlar veya belge harcı ödemesi yapmayanlara belgelerin verilmeyeceği kaydedildi.

Sınav günü vesikalık fotoğraf getirmeyenlerin belgelerinin basılabilmesi için vesikalık fotoğraflarını mümkün olan en kısa zamanda JPEG formatında basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr  adresine göndermeleri de istendi.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi +90 392 601 15 35veya 0548 863 74 54 numaralı telefonlardan alınabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berova ve Candan Akpa Toplantılarına Katılacak24 Ocak 2020 Cuma 15:24
  • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ‘Koronavirüs’ hakkında uyardı...Tedavisi yok24 Ocak 2020 Cuma 14:40
  • Ani ölüm24 Ocak 2020 Cuma 14:35
  • Posta Ücretlerine 3 Şubat’tan İtibaren Zam Geliyor24 Ocak 2020 Cuma 13:52
  • Tarım Dairesi Dikmen’de Zeytin Konusunda Bilgilendirme Yapacak24 Ocak 2020 Cuma 13:51
  • Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Çiçek Hastalığı Nedeniyle 20 Kg Arpa Katkısı Yapılacak24 Ocak 2020 Cuma 13:50
  • En Çok Yağış Beyarmudu Bölgesine Düştü24 Ocak 2020 Cuma 13:49
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu İŞAD Yönetim Kurulu toplantısına katıldı24 Ocak 2020 Cuma 13:15
  • Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Dikmen ile devam edecek24 Ocak 2020 Cuma 13:05
  • Engellileri Koruma, Rehabilite Ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı Görüş ve Öneri bekliyor24 Ocak 2020 Cuma 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti