İki Hintli kız çocuğu Dünya’ya yaklaşan bir asteroit keşfetti

İki Hintli kız çocuğu, Dünya yakınlarında bir asteroit keşfetti. NASA, söz konusu nesnenin ismini HLV2514 koydu.
Surat şehrinde yaşayan 10. sınıf öğrencisi Vaidehi Vekariya Sanjaybhai ve Radhika Lakhani Prafulbhai, iki ay süren uluslararası bir bilim programına katılmıştı.
İki arkadaş, söz konusu gök cismini SPACE India, Uluslararası Astronomi Araştırma İşbirliği (IASC) ve Teksas'taki Hardin Simmons Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen bu programda keşfetti.
Republic World'ün haberine göre Vaidehi ve Radhika, nesneyi görüntülemek için Hawaii'deki Pan Starrs teleskopunu kullandı.
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