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İki kadın astronotun birlikte yapacağı ilk uzay yürüyüşü 'kıyafet sıkıntısı' nedeniyle iptal edildi

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Tarihte ilk kez iki kadının birlikte yapacağı uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece bir adet orta boy beden astronot kıyafeti olması nedeniyle iptal edildi.
İki kadın astronotun birlikte yapacağı ilk uzay yürüyüşü 'kıyafet sıkıntısı' nedeniyle iptal edildi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Anne McClain'nin uzayda Christina Koch yerine erkek astronot Nick Hague ile birlikte yürüyeceğini açıkladı.

Astronotlar, Cuma günü için yapılması planlanan ve altı saat sürmesi beklenen yürüyüşte, istasyona lityum iyon bataryaları monte edecek.

NASA daha önce yürüyüşü Amerikalı kadın astronotlar Anne C. McClain ve Christina H. Koch'un gerçekleştireceğini açıklamıştı.

İki astronot da orta boy beden giyiyor.

NASA ise daha sonra kararının gerekçesini, paylaştığı Twitter mesajında açıkladı:"Uzay yürüyüşleri oldukça zorlu görevler ama doğru ekipman işleri kolaylaştırıyor! Astronot kıyafetleri ise en önemli ekipman. İyi sonucu alabilmek için 29 Mart görevlendirmelerini güncellememiz gerekti."

'Diğer orta boy astronot kıyafeti yürüyüşe yetişmeyecek'

Anne C. McClain, geçen hafta bir erkek astronotla yaptığı uzay yürüyüşünde büyük boy beden bir astronot kıyafeti giydi. Ancak sonrasında orta boy bedende daha rahat çalışabileceğini fark etti.

İstasyonda bir orta boy beden daha kıyafetin olduğu ancak bunun Cuma gününe kadar hazır hale getirilemeyeceği belirtiliyor.

NASA'nın, astronotlarla konuştuktan sonra tek hazır orta beden kıyafeti Koch'un giymesine karar verdiği açıklandı.

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