İklim değişikliği Antarktika'da dev tsunamilere neden olabilir

Bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırma kapsamında bilim insanları, Güney Okyanusu'nun dibinde yüzlerce metrelik sondaj çalışması yaparak toprak yapısını inceledi.

Araştırmacılar, bölgede 3 ila 15 milyon yıl önce deniz dibindeki katmanlarda kayma oluştuğunu ve bu nedenle devasa tsunamilerin Güney Amerika, Yeni Zelanda ve Güneydoğu Asya kıyılarını vurduğunu tespit etti.

Bilim insanları, iklim değişikliğiyle okyanusların ısınmasının bir sonucu olarak bu dev tsunami dalgalarının bir kez daha oluşabileceğini belirtti.

Araştırmaya imza atan bilim insanlarından biri olan Jenny Gales, "Deniz altındaki toprak kaymaları, çok sayıda can kaybına yol açabilecek tsunamileri tetikleme potansiyeli taşıyan büyük bir jeolojik tehlike. Bulgularımız, küresel iklim değişikliğinin bu bölgeleri ve gelecek tsunamileri nasıl etkileyeceğine dair anlayışımızı acilen geliştirmemiz gerektiğini vurguluyor" diye konuştu.

Araştırmacılar, Antarktika'da denizin altında gerçekleşen toprak kaymalarına dair ilk kanıtı 2017'de keşfetti ve bir yıl sonra dip tortusu üzerinde sondaj çalışmasına başladı.

Bölgedeki çökeltiyi inceleyen bilim insanları, okyanus dibindeki zayıf dip tortusunun katmanlarının 3 milyon yıl ve 15 yıl önceki iki ayrı periyotta oluştuğunu tespit etti. Bu dönemlerde okyanus suyunun üç derece daha sıcak olduğu ve bu nedenle bölgede bir alg patlaması yaşandığı belirtildi.

Araştırmaya göre, zaman içinde ölen algler deniz dibindeki zengin ve kaygan bir katman oluşturarak bölgeyi toprak kaymalarına tehlikeli hale getirdi.