  • BIST 1.492
  • Altın 430,847
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

İklim değişikliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranları artabilir

» »
Tüm dünyanın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı risk altında bulunduğu hatırlatılarak, yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi sonucu ölüm oranlarının gelecek yıllarda artabileceği belirtildi.
İklim değişikliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranları artabilir

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraziklim değişikliğinin neden olduğu yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi sonucu ölüm oranlarının gelecek yıllarda artabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kiraz, Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Küresel Denge Derneği iş birliğinde çevrim içi düzenlenen Yerelden Ulusala İklim Ağı Trakya Eğitim Toplantısı'nda "İklim değişikliği ve halk sağlığı" konulu sunum yaptı.

Sunumunda, küresel ısınmanın iklim değişikliğine neden olduğunu belirten Kiraz, tüm dünyanın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı risk altında bulunduğunu ifade etti.

Kiraz, iklim değişikliğinin halk sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak, "İklim değişikliğinin neden olduğu yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresi sonucu 2030-2050 yılları arasında her yıl 250 bin artan ölüm bekleniyor. Yetersiz beslenme şimdilerde bile tehdit ediyor. Isı artışıyla birlikte ısı ve nem dengesindeki değişimlerin beraberinde getireceği sıtma ve sıcak stresi de ölüm nedenleri arasında." diye konuştu.

Bebeklerde ve yaşlılarda suyun eksik kullanımı nedeniyle vücudun yerine koyamayacağı su kayıplarının tehlike yarattığını anlatan Kiraz, beraberinde tuz kayıplarıyla birlikte vücutta bir metabolik sendromun ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

Kiraz, kuraklık ve su kıtlığının pek çok hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Kirli suyun getirdiği bulaşıcı hastalıkların yanı sıra suyun olmamasından kaynaklı bulaşıcı hastalıkların da ortaya çıkabileceğine işaret eden Kiraz, şunları kaydetti:

"Su kıtlığı, küçük su kaynakları, göller ve nehirlerde kirlenmeye neden oluyor. Tarım alanlarında tuzlanma, temiz su kaynaklarının azalması, besinlerde azalma ve yetersiz beslenme gibi sorunlara yol açıyor. Altyapı sorunları ve buna bağlı olarak ishal ve diğer bulaşıcı hastalıklar, susuzlukla beraber ortaya çıkan çölleşmeyle kum fırtınalarının neden olabileceği solunum yolu hastalıklarını buna ekleyebiliriz. Tüm bu nedenlerle sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar salgınlar ve ölüm oranlarının artmasına neden olabilir."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nüfusunun 3'te birini aşılayan İsrail, Filistin'e 5 bin doz koronavirüs aşısı göndermeyi kabul etti01 Şubat 2021 Pazartesi 21:29
  • Pfizer ve BioNTech, AB’ye ekstra 75 milyon doz Covid-19 aşısı verecek01 Şubat 2021 Pazartesi 21:08
  • Hapşırma nöbetine girdi hastanede tedaviyle kurtuldu01 Şubat 2021 Pazartesi 20:50
  • DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor01 Şubat 2021 Pazartesi 14:25
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci yine dünyaya umut oldu!01 Şubat 2021 Pazartesi 14:15
  • İşte KKTC'de ay ay tespit edilen Covid-19 vaka sayıları01 Şubat 2021 Pazartesi 13:14
  • Biontech'ten AB'ye 75 Milyon Doz Aşı Sözü01 Şubat 2021 Pazartesi 11:35
  • Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak01 Şubat 2021 Pazartesi 10:33
  • Dr. Özlem Gürkut: “Taburcu olandan fazla yeni gelen pozitif vaka var”01 Şubat 2021 Pazartesi 10:30
  • Covid-19 tedavisi gören 63 yıllık evli çift için hemşireleri romantik bir akşam organize etti31 Ocak 2021 Pazar 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti