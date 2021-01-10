İklim krizi: 2020, Avrupa kıtası için en sıcak yıl olarak tarihe geçti

Avrupa kıtasında 2020'yılı dünyada ölçülen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde ise 2016 yılı ile eşit sıcaklar gözlemlendi.

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus Climate Change Service kuruluşunun verilerine göre, Avrupa’da sıcak geçen sonbahar ve kış mevsimlerinin ardından 2020 yılı Avrupa tarihinin en sıcak yılı oldu. Bir önceki rekor 2019'a dayanıyor, 2020 yılı 0,4 derece daha sıcak geçti.

Araştırmacılar, dünya genelinde son 6 yılın içinde sadece 2016 yılının, 2020'deki sıcaklıkla eşleştiğini söyledi.

Ancak 4 yıl önce sıcaklıkları artıran doğal bir El Niño iklim olayı görüldüğünü belirten uzmanlar, bu durum nedeniyle 2020’nin en sıcak yıl olduğu aktardı.

Copernicus kuruluşuna göre, 2020 yılındaki küresel sıcaklık sanayi öncesi dönemdekinden ortalama 1.25 derece daha yüksek oldu.

Her ne kadar 2020 yılında Covid-19 pandemisi ile küresel karbondioksit salım oranları son birkaç yıla göre azalmış olsa da, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu artmaya devam etti.

AB uzay departmanı yöneticisi: İklim için kaybedecek zamanımızın kalmadı

Avrupa Komisyonu’nun uzay departmanı yöneticisi Matthias Petschke, "2020 yılındaki olağanüstü iklim felaketleri ve Copernicus Climate Change Service tarafından yayımlanan veriler, kaybedecek zamanımızın kalmadığını gösteriyor" dedi.

Paris Anlaşması ile sıcaklık artışlarının 2 derecenin "çok altında" tutulması ve iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için sıcaklıktaki bu artışın mümkün olduğu kadar 1.5 dereceye yakın tutulması hedefleniyor.