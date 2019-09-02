  • BIST 97.823
  • Altın 284,844
  • Dolar 5,8087
  • Euro 6,3699
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İlk dersinde eğitmen bayıldı, öğrenci uçağı tek başına indirdi

» »
Batı Avustralya'nın Perth kentinde uçuş dersi alan bir kişi, ilk dersinde eğitmenin fenalaşması üzerine uçağı kulenin talimatlarıyla güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.
İlk dersinde eğitmen bayıldı, öğrenci uçağı tek başına indirdi

Max Sylvester adlı öğrenci, dersin başlamasından bir saat sonra pilotun fenalık geçirmesi üzerine kuleye imdat sinyali gönderdi.

'Pilot üzerime yığıldı'

Sonradan yayımlanan konuşma kayıtlarına göre Sylvester kuleye "Pilot üzerime yığıldı. Doğrultmaya çalışıyorum ama olmuyor" dedi.

Kuledeki görevli, Sylvester'a daha önce hiç Cessna tipi uçak kullanıp kullanmadığını sordu. Kuleye "Bu ilk dersim" diye yanıt veren Sylvester bir saat kadar havada kaldıktan sonra Jandakot Havalimanı'na uçağı indirmeyi başardı.

28 yaşındaki Sylvester'ın daha önce iki kez uçuş dersi aldığı fakat bu uçağa ilk kez bindiği ve hiç iniş denemesi yapmadığı belirtildi.

İniş sırasında havalimanında ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Eşinin de haberi aldıktan sonra havalimanına geldiği ve Sylvester'in inişini beklemeye başladığı belirtildi.

Robert Mollard adlı eğitmen hastaneye kaldırılırken uçuş okulunun sahibi Chuck McElwee, Sylvester'ın paniğe kapılmadan "mükemmel bir iniş yaptığını", uçağın hasar görmediğini söyledi. (BBC)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Gökten gözleri kanayan, çığlık atan kuşlar yağdı'15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:38
  • Önce sevgilisi, şimdi de annesi sahaya daldı15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
  • Papua Yeni Gine'de kabile katliamı: Onlarca kadın ve çocuk öldürüldü10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:15
  • Sri Lanka'da Müslümanlara karşı eylemlerde ilk can kaybı14 Mayıs 2019 Salı 21:03
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 11 yaşındaki çocuğun 2.5 dolarlık ejderha 'rüşvetini' reddetti14 Mayıs 2019 Salı 11:20
  • Vegan beslenen 19 aylık bebek 5 kilo, dişleri yok, yürüyemiyor!11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:01
  • Avustralyalı pilot 40 dakika boyunca baygın halde uçtu11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:32
  • Matbaa hatası: Muhafazakâr gazetede rakibinin 'muhalif' haberleri basıldı25 Nisan 2019 Perşembe 13:41
  • Yeni Zelanda'da cami saldırılarını kraliyet komisyonu soruşturacak25 Mart 2019 Pazartesi 11:38
  • Dünyanın merak ettiği polis ilk kez konuştu24 Mart 2019 Pazar 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti