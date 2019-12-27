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İlk toplantı gerçekleşti

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.
İlk toplantı gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alan ilk toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlık etti.

Toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, İşverenler Sendikası’nı temsilen Yalçın Koçyiğit ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, tarafların diğer üyeleri yanında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı.

Toplantının açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İşverenler Sendikası temsilcisi Yalçın Koçyiğit ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin birer konuşma yaptı.

SUCUOĞLU: “MÜJDELİ BİR HABERİMİZ VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2020’nin ilk asgari belirlemek amacıyla bugün bir araya geldiklerini belirterek, 2019’un son asgari ücretinin 1 Ağustos 2019’da yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Daha önce söz verdikleri gibi 2020’nin asgari ücretini belirlemek için 2019 bitmeden bir araya geldiklerini ifade eden Sucuoğlu, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak paydada buluşabilmesi temennisinde bulundu.

Asgari ücretin belirlenmesinin çalışma hayatı ve ekonomiyi direkt etkileyen bir süreç olduğuna işaret eden Bakan Sucuoğlu, bütün dengeleri ortada tutacak bir süreç yaşanması için çalışılacağını, kendilerinin arabuluculuk görevi üstlendiğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar ile halka, işçi ve işverenlere müjdeli bir haberleri olduğunu belirten Bakan Faiz Sucuoğlu, ilerleyen günlerde bunu açıklayacaklarını söyledi.

Tek hedeflerinin, asgari ücrette her iki tarafın da kabul edebileceği ölçüde bir artış olduğunu vurgulayan Bakan Sucuoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakan Sucuoğlu, 2020’nin özelde KKTC’ye, genelde ise tüm dünyaya sağlık, başarı, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde de bulundu.

KOÇYİĞİT: “İŞVERENLERİN DE SIKINTILARI VAR”

İşverenler Sendikası temsilcisi Yalçın Koçyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, işverenlerin de kendilerine göre bazı sıkıntıları bulunduğunu, bu toplantıda bunları da dile getirmek istediklerini aktardı.

İşçilere verilecek artış konusunda da ellerinden geldiği kadar katkı sağlamak istediklerini ifade eden Koçyiğit, işverenlerin aşamadığı bazı büyük sıkıntılar konusunda kendilerine de yardımcı olunmasını istediklerini kaydetti.

YELTEKİN: “AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARINI KABUL EDEMEYİZ”

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise Ağustos 2019’da yürürlüğe giren asgari ücretin hâlâ devam ettiğine işaret ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun 2020 yılı için, acil ve ivedi toplantı isteminin ise kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Yapılan toplantı çağrısı ve kendilerine gösterilen saygının önemine işaret eden Yeltekin, Ağustos ayında yapılan son toplantıdan işveren tarafının çekildiğini belirtti ve yaşanan süreci anımsattı.

Yeni asgari ücretin işçi ve işverenler için hayırlı olması temennisini dile getiren Yeltekin, yeni asgari ücret belirlenirken, sosyal barışı bozacak bir tutum yerine, uzlaşı kültürü yaratılacak bir tutum içinde olunmasını önerdi.

Ekonomik örgütlere, işçi ve emeklinin aldığı para için hiçbir söz söylememesi çağrısında bulunan Yeltekin, toplantı çağrısıyla, işçiye duyulan saygının devamının da o bağlamda olmasını diledi. 

Açıklanan son enflasyon rakamlarını eleştirerek, bunları kabul etmenin mümkün olmadığına işaret eden Yeltekin, telefonun ucuzlamasıyla beslenmenin ne ilgisi olduğunu sordu.

Ülkede fiyatların belli olduğunu, bu durumun pazara negatif yansıdığını ifade eden Ali Yeltekin, İstatistik Kurumu’na da eleştirilerde bulundu.

Enflasyon rakamlarının Ekim ve Kasım aylarında eksi çıktığına inanmadığını vurgulayan Yeltekin, Bakan Sucuoğlu’nun bahsettiği müjdeli haberleri merakla beklediğini belirterek, yeni asgari ücretin bir an önce belirlenmesi temennisini dile getirdi.

Yaklaşık bir saat süren  toplantı sonrasında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın ilk günlerinde yeniden bir araya gelme kararı aldı.

1 Ağustos’ta yürürlüğe giren asgari ücret halen brüt 3 bin 400 ve net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.

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