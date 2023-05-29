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İngiliz medyasından dikkat çeken Erdoğan yorumu

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Erdoğan'ın cumhurbaşkanı oylamasının ikinci turunda zaferini ilan etmesinin yankıları devam ediyor...
İngiliz medyasından dikkat çeken Erdoğan yorumu

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Daily Telegraph, “Erdoğan iktidarda kalınca Avrupa derin bir nefes aldı” başlığını kullandı.

James Crisp imzalı haberde, “Bunu kabul etmeyebilirler fakat kıtadaki birçok lider Türkiye, AB’den uzak durunca daha rahat oluyor. Bunlardan hiçbiri bu iddiayı kabul etmez ama Avrupalı liderler, Erdoğan yeniden seçilince derin bir nefes alacak” yorumu yapıldı.

İngiliz gazetesi seçim sonuçlarını, “Avrupa derin bir nefes aldı” ifadeleriyle yorumladı.

Analizde, “Yenilen aday Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda Türkiye’yi Batı’ya yaklaştıracağının vaadini vermişti. Fakat 20 yıldır Erdoğan dönemini yaşayan başbakan ve cumhurbaşkanlarından çok azı bundan memnuniyet duyardı” denildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın resmi sonuçları beklemeden tebrik ettiğine dikkat çeken gazete, “Erdoğan’ı bir müttefik ve rol modeli olarak gören Orban’ın Brüksel’de çok sevmeyeni var. Diğer liderler görece yavaştı” ifadesine yer verdi.

Erdoğan’ın NATO’da bir rahatsızlık yarattığını hatırlatan İngiliz gazetesi, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği askeri operasyonun Avrupa’nın başkentlerinde ve Washington’da gerilim yarattığını da yazdı. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için çok ciddi miktarlarda para verdiği de belirtildi.

Haberde, “Erdoğan’ı sevmek imkansız olabilir. Fakat o kendini çok kullanışlı hale getirdi” denildi.

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