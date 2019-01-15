İngiliz milletvekili Brexit oylaması için doğumunu erteledi

İngiltere'de bir milletvekili parlamentoda yapılacak tarihi Brexit oylamasına katılmak için doğumunu erteledi.

İngiltere'de bir milletvekili parlamentoda yapılacak tarihi Brexit oylamasına katılmak için doğumunu erteledi.

Tulip Siddiq, salı günü sezaryenle yapması beklenen doğumunu oylama sonrasına bıraktı.

İngiliz yasaları hastaların ve iş yapamaz durumdakilerin vekaletle oy kullanmasına izin vermiyor.

Meclise tekerlekli sandalye gelmesi beklenen 36 yaşındaki Bangladeş asıllı milltevekili, 'İngiltere ve Avrupa Birliği arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması için' oylamada parlamantoda olması gerektiğini söyledi.

İki yaşında kız çocuğunun doğumu döneminde de sıkıntı yaşadığını belirten Sıddiq doktorların kendisine ilk tarih olarak 4 Şubat'ı verdiğini; ancak sonrasında bunun 14 ya da 15 Ocak olarak değiştirildiğini kaydetti.

Siddiq konusunda vekaleten oy kullanmanın mümkün olmamasının acınacak bir durum olduğunu belirten Avam Kaması Başkanı John Bercow, bir yıl önce mecliste bu konuda değişiklik yapılmasının tartışmaya açıldığını ancak bir sonuca varılmadığını hatırlattı.