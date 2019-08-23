  • BIST 97.149
  • Altın 283,415
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

İngiltere Kıyılarında Göz Yuvası Olmayan Tuhaf Bir Kafatası Bulundu

» »
İngiltere’deki Lincolnshire şehrinde, göz yuvaları bulunmayan gizemli bir kafatası bulundu. Bu kafatasının hangi hayvana ait olabileceği tartışma konusu oldu.
İngiltere Kıyılarında Göz Yuvası Olmayan Tuhaf Bir Kafatası Bulundu

Kumsalda gezerken kafatası görmek çok doğal değildir ama en azından bakınca ne olduğu anlaşılır. Bu vakada ise insanların karşısına çıkan kafatası epey ürpertici oldu.

Göz yuvalarının olması gereken yerde çukurluk bulunmayan kafatası, Cebelitarık Noktası Ulusal Tabiat Koruma Alanı’nda köpeğini gezdiren ve çöp toplayan bir kadın tarafından keşfedildi. 

Kadın ilk olarak gözlerine inanamadığını belirtti. İsmini vermeyen kadın,  "Bence kesinlikle akıntının şiddetinden darbeler alarak kıyıya vurmuş bir fok kafatası. Çenenin üst kısmı eksik ve göründüğü kadarıyla da alt çene yerinden çıkmış" dedi.

Kadın, fotoğrafın görüntülerini de internetten paylaştı. Kafatasının düz suratlı bir köpeğe ya da sakat bir köpek yavrusuna ait olabileceği söylense de cevap belli oldu. Garip kafatası, fok balıklarına ait çıktı.

 

Doğa Tarihi Müzesi adına açıklama yapan bir sözcü, "Memeliler galerimizin yönetici küratörü Richard Sabin'e göre bahsettiğimiz şey bir fok balığı kafatası ve üst diş yapısını görmemizi engelleyecek şekilde kafatasının ön kısmı eksik. Richard'a göre internete konulan tek bir fotoğraftan türünü tespit etmek zor ama çene dişlerinin şekli Phoca vitulina ile yani bayağı fokla tutarlı görünüyor. Cebelitarık Noktası'nda sıradan fokların görüldüğü bilinmekte”açıklamasını yaptı.

Grant Müzesi’nden Zooloji küratörü Tannis Davidson, yaptığı açıklamada  “Fotoğrafa bir göz attım ve fok kafatası gibi göründüğüne karar verdim: Phoca vitulina. Kafatası kemiğinin önü kırık dolayısıyla göz çukurunun sadece arka kısmı görünür vaziyette, postorbital sürecin olmaması da bunun bir köpekten ziyade fok balığına ait olduğuna işaret ediyor. Mandibuladaki dişlerin hizalanması da diş morfolojisindeki kadar Phoca vitulina'nın da karakteristik bir özelliği” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da son 3 ayda 500 milyondan fazla arı öldü21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
  • Antarktika'da yeni bir tür balık yakalandı!20 Ağustos 2019 Salı 20:30
  • Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:15
  • Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor15 Ağustos 2019 Perşembe 14:19
  • Plastik parçacıklar hava yoluyla yayılıyor15 Ağustos 2019 Perşembe 14:07
  • Ormanlardaki hayvan popülasyonunda yarı yarıya azalma14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:29
  • Marmara’da sayım: Yunustan çok çöp var14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
  • Bitki odaklı beslenme küresel ısınmada kilit rol oynuyor09 Ağustos 2019 Cuma 22:00
  • Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporuna göre Kıbrıs, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 19. sırada07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
  • Balina taklidi yapan bozayı kameralara yansıdı (Video)06 Ağustos 2019 Salı 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti