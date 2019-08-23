İngiltere Kıyılarında Göz Yuvası Olmayan Tuhaf Bir Kafatası Bulundu

İngiltere’deki Lincolnshire şehrinde, göz yuvaları bulunmayan gizemli bir kafatası bulundu. Bu kafatasının hangi hayvana ait olabileceği tartışma konusu oldu.

Kumsalda gezerken kafatası görmek çok doğal değildir ama en azından bakınca ne olduğu anlaşılır. Bu vakada ise insanların karşısına çıkan kafatası epey ürpertici oldu.

Göz yuvalarının olması gereken yerde çukurluk bulunmayan kafatası, Cebelitarık Noktası Ulusal Tabiat Koruma Alanı’nda köpeğini gezdiren ve çöp toplayan bir kadın tarafından keşfedildi.

Kadın ilk olarak gözlerine inanamadığını belirtti. İsmini vermeyen kadın, "Bence kesinlikle akıntının şiddetinden darbeler alarak kıyıya vurmuş bir fok kafatası. Çenenin üst kısmı eksik ve göründüğü kadarıyla da alt çene yerinden çıkmış" dedi.

Kadın, fotoğrafın görüntülerini de internetten paylaştı. Kafatasının düz suratlı bir köpeğe ya da sakat bir köpek yavrusuna ait olabileceği söylense de cevap belli oldu. Garip kafatası, fok balıklarına ait çıktı.

Doğa Tarihi Müzesi adına açıklama yapan bir sözcü, "Memeliler galerimizin yönetici küratörü Richard Sabin'e göre bahsettiğimiz şey bir fok balığı kafatası ve üst diş yapısını görmemizi engelleyecek şekilde kafatasının ön kısmı eksik. Richard'a göre internete konulan tek bir fotoğraftan türünü tespit etmek zor ama çene dişlerinin şekli Phoca vitulina ile yani bayağı fokla tutarlı görünüyor. Cebelitarık Noktası'nda sıradan fokların görüldüğü bilinmekte”açıklamasını yaptı.

Grant Müzesi’nden Zooloji küratörü Tannis Davidson, yaptığı açıklamada “Fotoğrafa bir göz attım ve fok kafatası gibi göründüğüne karar verdim: Phoca vitulina. Kafatası kemiğinin önü kırık dolayısıyla göz çukurunun sadece arka kısmı görünür vaziyette, postorbital sürecin olmaması da bunun bir köpekten ziyade fok balığına ait olduğuna işaret ediyor. Mandibuladaki dişlerin hizalanması da diş morfolojisindeki kadar Phoca vitulina'nın da karakteristik bir özelliği” ifadesini kullandı.