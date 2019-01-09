Tottenham ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası maçına VAR kararı damga vurdu. Maç sonrasında iki takım teknik patron da mutlu değildi.

İngiltere'de 'Var' tartışması

Tottenham ile Chelsea arasındaki İngiltere Lig Kupası maçına VAR kararı damga vurdu. Maç sonrasında iki takım teknik patron da mutlu değildi.

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Lig kupası'nda Tottenham Chelsea'yi 1-0 yendi, ancak gol pozisyonu tartışmaları beraberinde getirdi.Penaltıya sebep olan pozisyon öncesinde Kane'in ofsaytta olup olmadığı incelendi.Tartışmaların nedeniyse VAR sisteminin çektiği ofsayt çizgisiydi.

Chelsea Teknik Direktörü Maurızıo Sarri, maçın ardından pozisyonu kendi kameralarından izlediğini söyledi. Sarri'ye göre pozisyon açıkça ofsayttı.

İngiltere'de hakemlerin VAR sistemini kullanmaya hazır olmadığını söyleyen Sarri,“Kane açıkça ofsayttaydı. Yan hakem de bunu görüp durdu ama oyun devam etti. Bu da bizim futbolcularımızı yanılttı. VAR'ın Premier Lig'de olmayıp da lig kupasında kullanılması, gerçekten ilginç.” dedi.

Tottenham menajeri Mauricio Pochettino da var sisteminden memnun olmadığını ve gelişitirlmesi gerektiğini söyledi. Kararların çok geç verildiğini düşünen Pochettino,"Kazandığımız için sevinemedim çünkü bu pozisyonun açıklığa kavuşması için beş dakika bekledik." diye konuştu.

Pozisyonun başrolündeki Harry Kane’e göreyse VAR doğru karar vermişti.

Tottenham'ın 1-0 kazandığı maçın rövanşı, 24 Ocak'ta Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynanacak.