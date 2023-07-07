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İngiltere’den İran’a yeni yaptırımlar

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İngiltere, insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları gerekçesiyle İranlı güvenlik yetkilileri ve kuruluşlarına yönelik yeni yaptırım kararı aldı.
İngiltere’den İran’a yeni yaptırımlar

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran’a yönelik yeni yaptırımların insan haklarından sorumlu 13 kişi ve kuruluşu kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların, İran’da işkence ve insanlık dışı muameleyi denetleyen cezaevi müdürleri, rejim muhaliflerinin özel bilgilerini toplamakla görevli kuruluşlar ve İran’ın zorunlu başörtüsü yasaları yoluyla kadınlara yönelik baskıya öncülük eden kişileri hedef aldığı kaydedildi.

Söz konusu yaptırımlar, seyahat yasaklarının yanı sıra İngiltere’deki kuruluşların yaptırım uygulanan kişilerle iş yapmasını engelleyen ve bu kişilerin İngiltere’deki mal varlıklarının dondurulmasını kapsıyor.

“HESAP SORACAĞIZ”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, “İran rejimi, kendi halkına baskı uygulamakta, Ukrayna ve Orta Doğu’ya kan ihraç etmekte ve İngiltere topraklarında adam öldürmekle ve kaçırmakla tehdit ediyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin yeni yaptırım kararıyla rejime net mesaj gönderdiğini belirten Cleverly, “Bu kötü davranışa müsamaha göstermeyeceğiz ve sizden hesap soracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN HAREKETE GEÇTİ

İran devlet televizyonuna göre, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin “müdahaleci” açıklamaları ve Londra’nın İranlı yetkilileri hedef alan yasa dışı yaptırımları üzerine Büyükelçi Simon Shercliff’in yokluğunda Dışişleri Bakanlığına çağrılan İngiltere’nin Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’na İran’ın protestosu iletildi.

Ülkesinin yaklaşımının kabul edilemez olduğu ve bu “yıkıcı” eylemlere İran tarafından “orantılı ve etkili” karşılık verileceği de İngiliz diplomata ifade edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İngiltere, 24 Nisan’da da İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) mensuplarının da bulunduğu İranlı üst düzey yetkililerin insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu belirterek, ABD ve Avrupa Birliği’yle (AB) ortaklaşa yaptırım kararı almıştı.

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