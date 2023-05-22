  • BIST 4.476,81
  • Altın 1255.392
  • Dolar 19.8242
  • Euro 21.4559
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

» »
İngiltere'nin silah ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre iki katına çıktı ve 8,5 milyar sterlinle rekor kırdı.
İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

Silah ticaretinin ortadan kaldırılması için çalışan İngiltere merkezli organizasyon Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın analizine göre, İngiltere'nin silah ihracatı, iki yıllık düşüşün ardından 2022'de yükselişe geçti.

Silah satışları, en yaygın ihraç edilen ve satış verileri açıklanan tür olan tek bireysel ihracat lisansları (SIEL) kapsamında hesaplandı.

Buna göre, geçen yıl ülkenin silah ihracatı 8,5 milyar sterlinle bu alandaki verilerin açıklanmaya başladığı 2000'lerin başından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıl silah ihracatı, 2021'e göre iki katına çıktı.

İngiltere'nin en büyük silah ihracat destinasyonu 2,7 milyar sterlinle Katar oldu. Katar'a silah ihracatının 2,4 milyar sterlinini, ilki Ağustos 2022'de teslim edilen Typhoon tipi savaş uçağı ihracatı oluşturdu.

Katar'ı, 1,1 milyar sterlinle Suudi Arabistan ve 860 milyon sterlinle ABD izledi. İngiltere'nin geçen yıl Türkiye'ye silah ihracatı 424 milyon sterlin, Ukrayna'ya ise 401 milyon sterlin olarak hesaplandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de grevler nedeniyle martta 556 bin iş günü kaybı yaşandı16 Mayıs 2023 Salı 15:23
  • İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli saldırı uçağı gönderecek15 Mayıs 2023 Pazartesi 23:15
  • İngiltere'de gaz ithalatı bağımlılığının yılda 30 milyar sterlin ticaret açığı oluşturacağı öngörülüyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:45
  • İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreninde Kraliyet Ailesi hayranı protestocu sanılarak 13 saat gözaltında tutuldu14 Mayıs 2023 Pazar 19:45
  • İngilizler Türkiye’de seçimi tartışıyor: Sahte pornografik deep fake videolar seçimleri etkileyebilir14 Mayıs 2023 Pazar 16:21
  • Kral 3. Charles’ın veliahtlarıyla yeni bir fotoğrafı yayınlandı13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:59
  • İngiliz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü12 Mayıs 2023 Cuma 15:58
  • İngiltere, Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor11 Mayıs 2023 Perşembe 18:20
  • İngiliz Daily Mirror gazetesi Prens Harry’den özür diledi11 Mayıs 2023 Perşembe 14:09
  • Gözler İngiltere'de! Sterlin'de karar günü11 Mayıs 2023 Perşembe 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti