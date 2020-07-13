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İnönü Şehitleri Dün Akşam Anıldı

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İnönü Şehitleri Dün Akşam Anıldı
İnönü Şehitleri Dün Akşam Anıldı

İnönü şehitleri, dün akşam düzenlenen törenle anıldı.

12 Temmuz 1958’de İnönü’den Gazimağusa’ya otobüsle çalışmak için giderken yolda durdurulup şehit edilen, ayrıca farklı zamanlardaki çatışmalarda şehit düşen 11 İnönülü için düzenlenen anma töreni, İnönü Şehitler Anıtı önünde yer aldı.

Tören Anıt’a çelenklerin konmasıyla başladı; ardından saygı duruşu ve saygı atışı gerçekleştirildi; İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha konuşmalara geçildi. İlk konuşmayı İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü yaparak, İnönü’ye dikilen Anıt’ın geleceğe çok şey öğreteceğini vurguladı.

Vatan toprağı için her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydeden Öncü, “Şehitleri unutturmayacağız, Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmalıyız” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal da konuşmasında, bu toprakları vatan yapabilmek için ağır bedeller ödendiğini anımsatarak, İnönü’nün bu bölgenin kahraman bir köyü olduğunu belirtti.

Topal, bugünlere kavuşmanın şehitlere borçlu olunduğunu söyleyerek, şehitleri rahmetle andı.

Başbakan Ersin Tatar da, bu topraklarda varoluş mücadelesinin boşuna verilmediğini vurgulayarak, bu günlere kolay gelinmediğini , özgürlük ve bağımsızlık uğruna çok büyük mücadeleler verildiğini anlattı.

Kıbrıs Türk halkına büyük görevler düştüğünü kaydeden Başbakan Tatar, daha müreffeh ve bu topraklarda kalıcı olabilmek için Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olunmasının, garantörlüğe önem verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerine göre yan yana iki devlet temelinde bir anlaşmayla yaşanabilineceğini de dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bugünlere büyük bedeller ödeyerek geldiğini hatırlatarak, İnönü halkının da birçok şehit verip bedeller ödediğini söyledi.

Töre, İnönü’nün volkan kıvılcımlarının atıldığı bir yer olduğunu dile getirerek, bu nedenle devlet, vatan ve ay yıldızlı bayrakların Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemini anlatan Töre, bu günlere gelinmesine sebep olan şehitlere sahip çıkılmasının önemine vurgu yaparak gelecek nesillerin ancak o zaman kurtulacağını ifade etti.

Tören, din görevlisinin şehitler için dua okumasıyla son buldu.

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