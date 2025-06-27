İNŞAATTA İŞ KAZASI: MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

26 Haziran 2025 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Hamitköy’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Cannan Rıchıbe Christiana Ibeawuchi (E-40), merdiven basamaklarından yukarı çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,80 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.
Kazada yaralanan Ibeawuchi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında çatlak teşhisiyle Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor
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