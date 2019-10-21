İnşaattan çaldığı inşaat demirleri Hurdacıya satınca yakalandı

20.10.19 tarihinde, Yeni Boğaziçi köyünde bir inşaattan çaldığı inşaat demirlerini Haspolat köyüne bir hurdacıya satan H.Y (E-39) şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 21.10.19 tarihinde tutukluluk süresinin uzatılması maksadıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Kemal Onbaşı olgularla ilgili mahkemeye yemin tahtında bilgi aktardı. Onbaşı şahadetinde, zanlının 20.10.19 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Yeni Boğaziçi köyünde Salih Günsoy’a ait inşaat içerisinden yaklaşık 1,5 ton ağırlığında inşaat demirini RR.670 plaka nolu açık sarı renk kamyonu ile sirkat ettiğini belirtti. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada zanlının 840 kilo inşaat demirini Haspolat sakini hurdacı İlyas isimli bir şahsa kendisinin olduğunu beyan ederek 675 TL karşılığında sattığının belirlendiğini aktardı. Zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Onbaşı, alınması gereken ifadeler, kamera görüntüleri ve geriye kalan miktarın akıbeti ile ilgili tahkikatın süreceğine değinerek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler polisin tahkikatını salimen yürütebilmesi maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.