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İnsan Hakları Platformu, Gargınsu Ve Alıcı’nın Davasını Yakından İzlediklerini Açıkladı

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İnsan Hakları Platformu, Gargınsu Ve Alıcı’nın Davasını Yakından İzlediklerini Açıkladı
İnsan Hakları Platformu, Gargınsu Ve Alıcı’nın Davasını Yakından İzlediklerini Açıkladı

İnsan Hakları Platformu, 2019 yılında “Terör örgütü propagandası yapan kitap bulundurmak” ve “terör örgütü üyeliği” gerekçesiyle haklarında dava okunan Bengül Gargınsu ve kızı Simge Alıcı’nın davasını yakından izlediğini açıkladı.

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Üç senedir devam eden bu süreçte kişilerin serbest dolaşım ve sağlığa erişim haklarına da kısıtlamalar getirilmiş ve hayatları birçok anlamda zorlaştırılmıştır. 25 Mart Cuma günü (yarın) başlayacak olan dava süreci ile İnsan Hakları Platformu olarak, ifade ve düşünce özgürlüğü bağlamında yakından ilgileniyoruz” denildi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BİRÇOK ULUSLARARASI BELGEDE DÜZENLENEN TEMEL İNSAN HAKLARINDAN BİRİDİR”

İfade özgürlüğünün, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere birçok uluslararası belgede düzenlenen temel insan haklarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, bu hakkın Anayasanın 24’üncü maddesi çerçevesinde de düzenlendiğine işaret edildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Bu hak, ancak özgürce bilgi edinme ve düşünce özgürlüğü hakkı ile anlam kazanır. Demokrasinin gereği olan her türlü fikrin yer bulabilmesi için bireyin haber alma hakkına, düşüncelerini dilediği biçimde oluşturmasına imkân tanınmalıdır. Bu hak hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin herkes için sadece baskın söyleme uygun fikirler için değil karşıt söylemler için de geçerlidir.

İfade özgürlüğü, belirli istisnalar ile kısıtlanabilirken, bilgi edinme ve düşünce özgürlükleri mutlak kabul edilir. Bahsi geçen davada sanıklar ‘yasaklı’ diye kategorize edilen kitapları bulundurmak ile suçlanıyorlar. Aslında bu davada konu, temel ve mutlak bir hak arayışıdır. Herkes istediği kitabı özgürce okuyup kendi düşüncelerini istediği gibi oluşturma hakkına sahip olmalıdır. Bu tür kısıtlamalar kutuplaşmayı getirir ve toplumda huzursuzluk yaratır”

“YARIN 09.00’DA LEFKOŞA MAHKEMESİ ÖNÜNDE OLACAĞIZ”

Platformun, ülkedeki demokratik süreçlerin etkin bir şekilde çalışması ve her bireyin temel insan haklarına saygılı olunması için mücadele edeceği kaydedilen açıklamada “Bu zor günlerde değerlerimizi savunmak için yarın saat 09.00’da Lefkoşa Mahkemesi önünde olacağız. Herkesi destek vermeye çağırırız. İfade ve düşünce özgürlüğü hepimiz için elzemdir” denildi.

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