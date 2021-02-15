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İnsan olmaktan utanacağımız bir dönemdeyiz...

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Hukukçu Çağrı Çelikkanat kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan etti.
İnsan olmaktan utanacağımız bir dönemdeyiz...

Hukukçu Çağrı Çelikkanat kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan etti.

İşte Çelikkanat'ın o paylaşımı:

Sokakta beslediğimiz hayvanlara uygulanan şiddetin ardı arkası kesilmiyor! Zehirlemeler, şiddet uygulamalar, bir de üstüne tüfekle vurmak... İnsanların yaşama hakkı olduğu kadar, bu sessiz kulların da yaşamaya hakkı var! 2 cm daha yana gelmiş olsa bu hayvan kör olacaktı! Nasıl insanlarsınız, nasıl bu canlara kıyabiliyorsunuz? Bu köpeğin size ne zararı dokundu? Ne yaptı size? Acıktığında karnını doyurmak ve sevgi; ilgi istemek dışında size başka ne yaptı? Bu nasıl bir vicdansızlık, bu ne denetimsiz bir ülke ? Bugün köpeğe canı sıkılan ve tüfekle vuran birisinin ; yarın bir komşusuna, ya da ailesine bunu yapmayacağını nerden bilebilirsiniz ? Yazıklar olsun böyle insanlara, insan olmaktan utanacağımız bir dönemdeyiz...

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