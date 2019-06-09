Instagram'da temizlik paylaşımlarında ev işleri bir terapi olarak görülüyor.

Harriet Knock evinde temizlik yaparken video çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanlardan biri.

Knock Instagram'da "Günlük işlerim bir parçası çamaşır yıkamak. Duşakabini ve çeşmeleri de yıkamayı çok seviyorum. Parlayınca mutlu oluyorum" diyor.

Knock Instagram'da temizlik ipuçları veriyor ve insanları akıl sağlığı konusunda konuşmaya teşvik ediyor. Knock'un 23 binden fazla takipçisi var.

Sosyal medyada temizlik topluluğu #cleanhomehappyhome (temizevmutluev), #ilovetoclean (temizliğebayılıyorum), #cleaningmotivation (temizlikmotivasyonu) gibi etiketler altında paylaşımlar yapıyor.

ngiltere'nin Devon bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Harriet, iki küçük çocuğa bakarken temizliğin ciddi kaygı bozukluklarıyla baş etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

"Ben her zaman kendimi eleştiren biri oldum, yaptıklarımdan mutlu değildim. Terapi aldım, dostlarım ve ailem çok destek verdi. Şimdi iyileştim ama hala kaygılarım var" diyor.

Harriet sosyal medyada akıl sağlığı konusunda açık bir dille konuşuyor ve takipçilerinin bunu anlamasını istiyor. Temizlik hakkında paylaşımlar yaparak, kendini evde iş yaparken yalnız hissetmediğini söylüyor.

Harriet iki oğlu; dört aylık Edward ve 21 aylık Freddie ile günlerini çoğunlukla yalnız geçiriyor.

Harriet Freddie'nin ona yardım etmekten hoşlandığını söylüyor.

Harriet küçükken temizlik yapmaktan nefret ettiğini söylüyor.

"Evde anneme yardım etmeliydim ama yapmadım. Bir yıl önce kendi evime taşındığımda çamaşır makinesini bile kullanmıyordum".

Şimdi ise temizlik yapmayı dört gözle bekliyor.

Harriet gibi Danny Maldonado'nun da temizlik tutkusu var. En gözde işlerinden biri mutfak tezgahını temizlemek. "Bana temiz bir tezgah kadar zevk veren bir şey yok" diyor.

Danny'nin bu tutkusu erken yaşta anne ve babasından geçmiş. Babası orduda görevli olduğundan bu kültürü haftalık denetimlerle eve taşımış.

"Babam lavaboda parmağını gezdirir ve su damlacıkları var mı diye bakardı. Yatağımı toplar ve yastıklarımı havalandırırdım. Sinirlerim berbat olurdu".

Eğer denetimden geçerse Danny'nin sinemaya gitmesine ya da odasında televizyon izlemesine izin verilirdi.

Danny'nin annesi hemşire olduğu için o da benzer standartlara sahipti. Koğuşunun çamaşır suyu kokmasını severdi.

Danny annesinin ona "Eğer insan gibi kokuyorsa o zaman temiz değildir" dediğini anlatıyor.

Haftasonlarında Danny ve annesi yeri silerken dans ederlermiş.

Bu annesiyle bir bağ kurmasını sağlamış. "O temizliği severdi ben de sevmeye başladım".

"Yaşıtlarım dışarıda basketbol oynarken ben odamda temizlik yapardım".

Üniversitede ev arkadaşlarıyla bir dairede yaşamak çok zor gelmiş.

"Ev arkadaşlarıyla yaşamak en kötüsü. Onalara karşı oldukça pasif-agresif davranıyordum. Neden yerde yastıklar, bardaklar, bira şişeleri olduğunu anlamıyordum".

İyi uyuyabilmek için Danny orayı da temizlemeye başlamış.

"Verimli bir şey yapmak ve bunun için takdir almak çok güzel. Biri benim evime gelip, çok güzel kokuyor deyince bayılıyorum".

Miami eşi Michael ile birlikte yaşayan Danny cam kapılara etiket yapıştırmak zorunda kaldıklarını, çünkü kuşların ya da köpeklerinin temizlikten cam olduğunu anlamayıp çarptıklarını söylüyor.

Danny temiz evinin fotoğraflarını Instagram'da #temizlikbağımlısıyım etiketiyle paylaşıyor. Bir şeye üzüldüğünde ya da kızdığında sakinleşmek için dolabını düzenliyor.

Ancak herkes Danny'nin tutkusundan memnun değil. Bir arkadaşının evinde lavabodaki kurumuş diş macunu lekesini temzilediğinde arkadaşı bundan hoşlanmamış.

"Kirli olduğunu düşündüğümü sandı bana bozuldu. Onun ve benim temizlik anlayışımız konusunda tartışmaya başladık".

Danny'nin eşi Michael ise bunu anlayışla karşılıyor.

"Danny için bu bir tür terapi ve bu onu tamamlıyor" diyor Michael.

British Psychological Society kurumundan Dr. George Fieldman "Temizlik yapmanın bir tür egzersiz olduğunu ve bunun ruh sağlığına faydalı olduğunu" söylüyor.

Ayrıca bu insanlar sosyal medyada temizlik videoları paylaşarak bir tür sosyalleşme içine giriyorlar.

Ancak Dr. Fieldman'a göre bu davranış kaygı bozukluklarını çözmek yerine, kenara itiyor olabilir.

"Orta ve uzun vadede temizlik yapmak ideal değil, çünkü bu faaliyet kaygıyla yüzleşme anlamına gelmiyor. Sadece onu kıyıda tutuyor" dedi.