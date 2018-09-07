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Instagram’dan yeni uygulama

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Instagram’ın, tamamen bağımsız ve sadece alışverişe odaklanmış yeni bir uygulama geliştirmeye başladığı öğrenildi.
Instagram’dan yeni uygulama

The Verge internet sitesinin şirkete yakın iki kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Instagram tasarımcılarının, sosyal ağ ile doğrudan bağlantısı olacak IG Shopping adlı yeni bir online alışveriş uygulaması geliştirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

 

Habere göre kullanıcılar, yeni uygulamada Instagram üzerinden abone oldukları satıcıların ürünlerini inceleyebilecek ve beğenirlerse doğrudan satın alabilecek.

Instagram yetkilileriyse konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan çekindi.

Instagram'ın sahibi olan Facebook'un operasyonlardan sorumlu genel müdürü daha önce dünya genelinde 25 milyonun üzerinde şirketin Instagram'da hesapları bulunduğunu ve bunların 2 milyonunu reklam verenlerin oluşturduğunu, ayrıca dev sosyal ağın her 5 kullanıcısının 4'ünün en az bir şirkete abone olduğunu açıklamıştı.

Böylelikle yeni uygulamanın şirketlere ürünlerini satmak için ayrı bir platform sağlaması ve gelirlerini arttırması bekleniyor.

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