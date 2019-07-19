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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

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Edinilen bilgilere göre; Hürmüz Boğazı'nda seyir halinde olan İngiliz bayraklı Stena Impero isimli tankerle temas kesildi.
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

Edinilen bilgilere göre; Hürmüz Boğazı'nda seyir halinde olan İngiliz bayraklı Stena Impero isimli tankerle temas kesildi.

Geminin boğazda seyir halindeyken rotasını İran karasularına doğru çevirdiği öğrenildi.

Olay, Cebelitarık'ta İngiltere tarafından bir İran tankerine el konulmasının ardından meydana geldi.

Konuya ilişkin İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk" denildi.

Reuters'ın İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı bilgiye göre İngiltere, konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını bildirdi.

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