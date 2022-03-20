  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

İran, petrol satışını bir milyon varilin üzerine çıkardı

» »
İran, petrol satışını bir milyon varilin üzerine çıkardı
İran, petrol satışını bir milyon varilin üzerine çıkardı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Ekonomi Bakanlığı yönetim kadrosuyla yaptığı toplantıda konuşan Muhbir, ülkenin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Petrol alanındaki çalışmalara değinen Muhbir, "3 ayda petrol satışlarını günde bir milyon varilin üzerine çıkarmayı başardık." dedi.

Muhbir, ABD yaptırımları nedeniyle bazı ülkelerde dondurulan mali varlıkların bir kısmını da alabildiklerini dile getirdi.

Hükümetlerin "iyi bir yönetici ve girişimci olmadığını, yatırım mekanizmasının harekete geçmesi için varlıkların halka arz edilmesi gerektiğini" savunan Muhbir, "Ülkeden ham petrol satışı yerine işlenmiş mamulün ihraç edilmesi gerekiyor. Petrolden elde edilen gelir yatırıma dönüştürülmelidir." ifadelerini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) göre, İran'ın yaklaşık 156 milyar varil ham petrol rezervi ve 34 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından açıkladığı İran'a yönelik ambargolar, 7 Ağustos ve 5 Kasım 2018'de iki aşamayla devreye girmişti.

İran Petrol Bakanlığının verilerine göre Tahran, günlük yaklaşık 2 milyon 800 bin varil ham petrol ihraç ederken, yaptırımlar sonrası bu rakam 500 bin varile kadar geriledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya-Ukrayna Savaşı… Yeni Uydu Görüntüleri Korkunç Yıkımı Ortaya Koydu19 Mart 2022 Cumartesi 14:04
  • Rusya, Ukrayna’da İlk Defa Hipersonik Füzesini Kullandı19 Mart 2022 Cumartesi 12:56
  • Putin’in Moskova’daki Konuşması Olay Oldu: Uzmanlar Beden Dilini Yorumladı19 Mart 2022 Cumartesi 12:41
  • Çin’de 14 Ay Sonra Covid’den İlk Ölüm19 Mart 2022 Cumartesi 11:59
  • Rusya, Ukrayna'daki Biyolojik Silah İddialarıyla İlgili BM Üyelerine Dosya Dağıttı18 Mart 2022 Cuma 23:34
  • Putin Sahneye Çıktı, Ukrayna’daki İşgali Övdü18 Mart 2022 Cuma 21:39
  • Zelenskiy: Rusya 90’lara Geri Dönecek18 Mart 2022 Cuma 20:38
  • Japonya, Rusya'ya yaptırım paketini genişletti18 Mart 2022 Cuma 10:16
  • Putin’in Zamanı Daralıyor17 Mart 2022 Perşembe 17:29
  • Japonya’da 7,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti17 Mart 2022 Perşembe 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti