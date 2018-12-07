İrem Derici’den dekolteli paylaşım

Eski günlerini şu sıralar mumla arayan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından ‘tbt’ etiketiyle yazın çekildiği selfie karelerini, sevenleriyle paylaştı. Derici’nin göğüs dekolteli paylaşımı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. İşte İrem Derici’nin o paylaşımı;
TBT NEDİR?
Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday’ olan TBT’nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.
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