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İrem Derici’den dekolteli paylaşım

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Eski popüler kimliğinden şu sıralar uzak bir hayat yaşayan İrem Derici, sosyal medya sayfasından dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Derici, yaptığı paylaşımda, kendisini takipçilerine her açıdan göstermiş oldu.
İrem Derici’den dekolteli paylaşım

 

Eski günlerini şu sıralar mumla arayan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından ‘tbt’ etiketiyle yazın çekildiği selfie karelerini, sevenleriyle paylaştı. Derici’nin göğüs dekolteli paylaşımı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. İşte İrem Derici’nin o paylaşımı;

dericiirem2.png

TBT NEDİR?

Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday’ olan TBT’nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.

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