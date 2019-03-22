JÜRİ DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI



İskele Belediyesi 2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi, yarın görücüye çıkıyor. 3 Fotoğrafa 2500 TL para ödülünün verileceği sergi öncesi jüri üyeleri kararını verdi. Perşembe (21 Mart) günü, yarışmaya katılan 21 kişinin teslim ettiği 92 adet fotoğrafı tek tek inceleyen jüri üyeleri, para ödüllü 3 fotoğrafı ve sergilenmeye layık görülen fotoğrafları seçti.

SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ YARIN AKŞAM



Bu yıl “İskele’de Mevsimler” ana temasıyla düzenlenen İskele Belediyesi 2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi’nin finali ise yarın ( 23 Mart) akşam saat 20.00’da yapılacak. İskele Belediyesi kapalı düğün salonunda gerçekleşecek final gecesinde, ilk 3 fotoğrafın yanı sıra mansiyon ödüllü fotoğrafların da sergisi yapılacak.

TEMA; İSKELE’DE MEVSİMLER



İskele Belediyesi 2. Ödüllü Fotoğraf Sergisi’nin bu yıl ki konusu ise “İskele’de Mevsimler”. İskele Belediyesi sınırları içinde yer alan köylerin (İskele Merkez ve köyleri; Boğaziçi, Altınova, Ağıllar, Sınırüstü, Aygün, Kuzucuk, Ötüken, Topçuköy, Ardahan, Yarköy, Turnalar, Ergazi, Kurtuluş, Kalecik, Boğaz, Boğaztepe, Cevizli Mahallesi) doğa ve manzara fotoğraflarını çekmek sureti ile bölgenin tanıtımına katkı koyması planlanan ödüllü fotoğraf sergisi; dijital (sayısal) veya analog kategoride Renkli veya Siyah & Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümden oluştu.