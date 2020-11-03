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İskele Belediyesi İskele Ve Köylerinde Kış Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları devam ediyor. Bozuk yollarda bakım onarım çalışması yapılıyor
İskele Belediyesi İskele Ve Köylerinde Kış Hazırlıklarını Sürdürüyor

İskele Belediyesi’nin kış mevsimi öncesi, özellikle sorun teşkil eden bölgelerdeki, yağmur suyu drenaj hattı, yıpranan ve tehlike arz eden yollarda ise bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İskele Belediyesi ekipleri, aşırı yağmurlardan olumsuz etkilenme riski bulunan bölgelerde, kış mevsiminin sorunsuz geçmesi için, yağmur suyu drenaj boruları döşemeye devam ediyor. Ötüken Köyü’nde geçtiğimiz hafta başlayan, bozuk yollardaki bakım onarım çalışmalarına ek olarak, yağmur suyu drenaj boruları da döşeniyor.  350 metrelik bir alanda başlayan çalışmanın tamamlanmasının ardından asfalt yenileme çalışması da yapılacak.

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