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İskele Belediyesi organizasyonuyla, KHYD yararına denize girdiler

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Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına denize girdiler.
İskele Belediyesi organizasyonuyla, KHYD yararına denize girdiler

Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına denize girdiler.

İskele Belediyesi’nin bölgede yaşayan yabancılara yönelik düzenlediği Noel etkinliğinden elde edilen gelir derneğe bağışlandı…

Makenzi Halk Plajında yer alan etkinlikten elde edilen gelir, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı…

Bölgede yaşayan yabancılar adına konuşan Chris Bara, herkesin yeni yılını kutladı…

İskele Belediyesi As Başkanı İldeniz Elbasan da dili, dini ırkı ne olursa olsun tüm inançlara saygılı olduklarını vurguladı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele sorumlusu Ersin Nizam ise düzenlenen etkinliğin gelirinin derneğe bağışlanmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi…

Konuşmaların ardından bölgede yaşayan yabancılar ile bazı vatandaşlar denize girerek yeni yılı kutladı…

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