İskele Kalecik’te Sahile Beton ormanı!

SAHİLE 14 KAT İNŞAAT

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 14 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi. Daha önce de yapılan girişimlere bölge halkı sert tepki göstermiş ve bunun üzerine inşaat projeleri ruhsatlandırılamamıştı.

DERE YATAĞINA KÖPRÜ İZNİ

Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.

PROJE YENİDEN HORTLATILDI

15 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı öncesinde mevcut sahili iç edecek “Çin Setti” projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut projelere yol yokken, denizden mesafesinin ise sadece 12 metre olduğu öğrenildi.

4 BLOK ve 14 KAT İNŞAAT!

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 14 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi. Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.15 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı öncesinde mevcut sahili iç edecek “Çin Setti” projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut projelere yol yokken, denizden mesafesinin ise sadece 12 metre olduğu öğrenildi.

BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİLİ

15 Yıl önce ülkemize gelip ailesi ile birlikte yerleşen Birleşik Krallık vatandaşı GodFrey İskele Belediyesi’ne ve İçişleri Bakanlığı’na bölge sakinlerini temsilen ilgili proje hakkında mektuplar gönderdi.İskele Belediyesi’ne ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilen mektuplarda bölgedeki yapılaşma girişimlerine itiraz ediliyor ve kumsala kurulmaya çalışılan beton ormanına karşı olunduğu belirtiliyor. Gönderilen mektuplarda kanalizasyon ve ulaşım ile ilgili de ciddi problemlerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

İLGİLİLERE MEKTUP

Kime:-

Bay Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Başkanı

Belediye Planlama Ofisi, İskele.

Bakanlar Konseyi Dairesi.

Sayın İlgililer,

Sarcom Yerleşim bölgesinin (Boğaz) Otel Kompleksi bölgesi için yeniden planlama başvurusudur

Planlama Referansı IB/1302-10.

Yerel bir sakin olarak ve başkalarıyla birlikte, teklif edilen geliştirme planını inceledik (eklidir). Bu teklife en güçlü itirazlarımızı sizlere sunmak istiyoruz.

Devlet planlama politikası ve yerel planlama kılavuzu içerikleri ışığında, bize göre bu tür bir planlamanın onaylanması hem yerel toplulukların hem de genel planlama sistemlerinin tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir. Komşu az katlı Ceasers ile birlikte 4 az katlı olan 4 Seasons için planlama onaylarını gördük. “Ceasers Blue” isimli çok katlı yapı, mevcut yerleşim bölgesine / topluluğa herhangi bir etki yaratmamaktadır.

Birkaç yıl içerisinde, yerel sakinlerin 2 büyük az katlı gelişimi ve kabul edilen bir çok yüksek katlı gelişimleri oldu. Halihazırda inşaat halinde olan yeni yapının tepesinde yapılan bu teklif, çok uzak ve çok fazladır. Yatırımın yapılacağı ve deniz ile Sarcom gelişimi arasında küçük bir kara şeridinde bir gelişimin asla olmamasının sağlanacağı Denizde tüm Sarcom ikamet görünümleri vardır.

Bu tür bir gelişim için tüm bu fazladan insanlar için yeterli sahil alanı bulunmamaktadır.

ÇEVRESEL & DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA ETKİLERİ

Tüm bölgede kanalizasyon hakkında büyük bir endişenizin halihazırda olduğunu biliyorum; bu tek başına bu kadar büyük bir geliştirmeyi sorgulamamıza neden olmalıdır. Bu teklif edilen gelişim için erişim ve çıkış konusunda mevcut yollar yeterli olmaz; peki bir yeni yol ağı nereye yapılacak? Bir günde yüzlerce taşıt hareketi göreceğiz. Beledere, arazilerine yol kullanımını kabul etmedikçe ve parselleşme gerçekleştirilmedikçe, muhtemel yeni yol erişimi / çıkışı göremiyoruz. Mevcut yol erişimi ile trafik hareketi tek başına, hava kalitesi, yerel yeşil alan gibi diğer Çevresel Etki hususlarından dolayı onay verilmemesi için bir neden olmalıdır. Deniz kaplumbağaları çok önemli bir doğal yaşamı koruma konusudur; bu hayvanlar yumurtalarını nereye bırakacaklar? Pozitif ve proaktif çevresel / doğal kaynakları koruma stratejilerine ihtiyacımız vardır ve bu teklif bu hususlara daha fazla zarar verecektir.

Yatırımda gerekli olanlar yürüme yolları ve bir plaj yükseltmesidir.

Çok yüksek bir hızla erimekte olduğu bilinen bir kıyı hattına bu kadar yakın olarak teklif edilen bir yerleşim çok ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Yıllardır sunulan toprak raporlarında inşaata uygun olmadığı belirtilmektedir. Uzun yıllardır yerel sakinler bu bölgeyi köpek bakıcıları ve başkaları tarafından hafta içi ya da hafta sonu keyif alınabilecek bir bölge olarak kullanılan “yeşil alan” olarak görmektedir. Yerel sakinlere, tam bir Çevresel Etki Araştırması yapılırken danışılmalıdır.

Geliştiricinin, yerel sakinlerin hislerini bildiğinden emin olması için bir halka danışma toplantısı yapması gerekmektedir. Bu tür bir geliştirme tamamen Karakterin dışındadır ve bölgede halihazırda oluşturulmuş olan tasarıma uymamaktadır. Bu oturum kabul edilemezdir.

Tasarım konuları, revize edilen tekliflerle çözülebilirken oturum yapılamaz.

Hem yerel hem de Ulusal Hükümetin planlama alanında son yıllarda yapmış olduğu tüm çalışmaları destekliyoruz. Burada oldukça genel bir plan elde edilmiştir. Bir yerleşim alanında bu tür bir gelişim, tek başına planlama onayı için dikkate alınmamalıdır. Bu küçük alandaki yapı yoğunluğu, yerel topluluğun çıkarlarına uygun değildir. Alan, çok yoğun bir inşaat noktası haline gelmektedir ve bu teklif, inanılmaz oranlarda bir beton ormanı yaratacaktır.

Uzun Sahilin, Sarcom’da teklif edilen “plaj üzerinde” yapı yoğunluğu bulunmamaktadır. Her zaman pişman olunacak bir beton ormanı oluşturarak doğal güzelliklerin büyük bir kısmını lütfen heba etmeyin.

Uygun olmaması sebebiyle tüm tarafları bu başvuruyu reddetmeye çağırıyoruz.

Feragatname: Son olarak, lütfen sunumumuzun teklif edilen gelişim ile alakalı olduğunu unutmayınız. Dikkate almanız için mevcut bilgileri sunmak üzere her türlü çabayı gösterirken, bizler bir karar merci ya da yasal danışman olmadığımız için, kasıtlı olmayan hatalar veya unutmalardan dolayı bir sorumluluk üstlenemeyiz ve sizler, kararınızı vermeden önce gerçekler hakkında kendinizi inandırmak zorundasınız.

Saygılarımla,

İlgili Yerel Sakinler adına