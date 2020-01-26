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İskele-Karpaz ana yolunda alkollü sürücü kaza yaptı

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Alkollü içki tesiri altında bulunan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı
İskele-Karpaz ana yolunda alkollü sürücü kaza yaptı

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde, alkollü içki tesiri altında bulunan sürücü, yönetimindeki araç ile Karpaz istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.

Bugün saat 18:00 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolu üzerinde, Salim Kuruağaç (E-42), 232 promil alkollü içki tesiri altında  yönetimindeki JG 720 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Diner Yağ Fabrikası yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.

 Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Araç sürücüsü Salim Kuruağaç tutuklandı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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