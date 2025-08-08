  • BIST 10972.63
Ülkenin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri devam ediyor. İşte o bölgeler!
İşte elektrik kesintilerinin devam ettiği bölgeler!

Güneşköy Trafo Merkezi’nde bu sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından ülke genelinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.

“elektrikyok.com” adlı sitede yer alan bilgilere göre, özellikle Güzelyurt’un birçok bölgesinde elektrik kesintileri hala devam ediyor.

İşte elektrik kesintilerinin devam ettiği bölgeler:

Güzelyurt:

Akçay, Aydın Sokak, Yukarı Bostancı, Aşağıbostancı, Barış Caddesi, Birlik Sokak, Denizyolu Sokak, Yayla, Dr. Fazıl Küçük Sokak, Dört Fener Sokak, Piyalepaşa Mahallesi, Güneşköy, Göçmen Evleri, Hasan Cafer Sokak, Lalamustafapaşa Mahallesi, Palmiye Sokak, Kalkanlı, Sarmaşık Sokak, Zambak Sokak, Zümrütköy, İzzet Kombos Bulvarı, Şehit Ahmet Kavunoğlu Sokak, Şehit Celal Bekiroğlu Sokak, Şehit Ersoy Enver Sokak, Şehit Hamit İbrahim Sokak, Şehit Raşit Osman Sokak.

Girne:

Bahçeli

Gazimağusa:

Bayraktar Yolu, Baykal, Baykal Mahallesi, GM.92, Ulukışla, Tatlısu.

Lefke:

Fatma Özovalı Sokak, Doğancı, Gaziveren.

