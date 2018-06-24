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İşte Girne Belediyesi'nin ilk sonuçları

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İşte Girne Belediyesi'nin ilk sonuçları
İşte Girne Belediyesi'nin ilk sonuçları

Girne'de CTP adayı Birol Karman, Bağımsız aday Ömer Dalgakıran, Bağımsız aday Sümer Aygın, Bağımsız aday Ersoy Karaaziz, Bağımsız aday Akın Akı, Bağımsız aday Nidai Güngördü ve Bağımsız aday Turgut Serdar'ın yarıştığı seçimden sonuçlar gelmeye başladı.

Girne'de 60 sandıktan 2'si açıldı. 239 seçmen oy kullandı. Geçerli 231 oy.

Birol Karaman 54 oy
  
Ömer Dalgakıran 8 oy
  
Sümer Aygın 34 oy
  
Ersoy Karaaziz 1 oy
  
Akın Akı 3 oy
  
Nidai Güngördü 128 oy
  
Turgut Serdar 3 oy
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