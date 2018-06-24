İşte Girne Belediyesi'nin ilk sonuçları

Girne'de CTP adayı Birol Karman, Bağımsız aday Ömer Dalgakıran, Bağımsız aday Sümer Aygın, Bağımsız aday Ersoy Karaaziz, Bağımsız aday Akın Akı, Bağımsız aday Nidai Güngördü ve Bağımsız aday Turgut Serdar'ın yarıştığı seçimden sonuçlar gelmeye başladı.
Girne'de 60 sandıktan 2'si açıldı. 239 seçmen oy kullandı. Geçerli 231 oy.
|Birol Karaman
|54 oy
|Ömer Dalgakıran
|8 oy
|Sümer Aygın
|34 oy
|Ersoy Karaaziz
|1 oy
|Akın Akı
|3 oy
|Nidai Güngördü
|128 oy
|Turgut Serdar
|3 oy
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