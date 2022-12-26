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İşte Gönyeli-Alayköy Belediyesi Meclis Üyeleri

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Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde partilere göre belediye meclisüyeleri açıklandı
İşte Gönyeli-Alayköy Belediyesi Meclis Üyeleri

İşte Gönyeli-Alayköy Belediyesi Meclis Üyeleri

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde partilere göre belediye meclis üyeleri açıklandı.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na asılan sonuçlara göre isimler şöyle:

Sinem Baştaş (UBP)

Osman Nazlı (UBP)

Hüseyin Nazlı (UBP)

İsmail Kofalı (UBP)

Hülya Üçöz (UBP)

Leman Çavuşoğlu (UBP)

Caner Gönyeli (UBP)

Alev Alp (UBP)

Fahri Arabacıoğlu (CTP)

Hülya Akbil (CTP)

Soyer Kolozali (CTP)

Hatice Benan (CTP)

Gamze Bürüncük (CTP)

Sevim Kayıkçı (CTP)

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