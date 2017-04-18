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SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

İşte karın guruldamasını geçirmenin yöntemleri

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İşte karın guruldamasını geçirmenin yöntemleri
Karın gurultusu kalın bağırsakta gaz birikmesinden oluşmaktadır. Bu gaz birikmesi, çoğu zaman, yeme ve içme sırasında hava yutmayla başlar. Hızlı yemek yemek ve hızlı sıvı içmekten kaçınılmalıdır.

Yemek sırasındaki hızlı, heyecanlı konuşmalar, hava yutulmasını kolaylaştırır. Yine yemek sırasındaki üzüntüler de hava birikimini kolaylaştırır. Derin iç çekme ve kendimizi zorlayarak geğirmemizin arkasından da hava yutma olur. Emilmemiş su ile hapsolan hava, gurultu sesini verir.

Sadece açken değil stres yapıldığı zamanlarda ve mide de gaz olduğu zamanda guruldama olur ve buna engel olmak güçtür.

Karnımızın guruldamasının diğer bir nedeni ise midemiz boş olduğunda içine dolan havadır. Midenin hareketleri ile içinde bulunan hava kabarcıklarının da ileri-geri hareket etmesi sonucunda guruldama sesi ortaya çıkar.

Maya içeren yiyecekler, karbonatlı gıdalar, kepek gibi yüksek lif içerikli yiyecekler, kuru fasulye ve lifli sebzeler de karın guruldaması sebeplerindendir. Bu nedenle bu yiyecekleri tüketirken dikkatli olmalısınız.

Karın guruldaması olduğunda; Karnın yüksek çıkan sesini dindirmek için, bir çay kaşığı zeytin yağı ya da bir bardak limonlu çay tüketilebilir. Bitkisel çay içmek karın guruldamasını dindirir.

Zencefil, rezene, papatya ve nane çayı karın guruldamasını geçirir.

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