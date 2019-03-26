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İşte KKTC GSM Şirketlerinin pazar payı

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Ülkemizdeki GSM şirketlerinin abone sayıları ve pazar payları...
İşte KKTC GSM Şirketlerinin pazar payı

Ülkemizde elektronik haberleşme sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Yasası ile kurulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun resmi verileri doğrultusunda GSM şirketlerinin pazar paylarını açıklıyoruz.

Sektörel Veriler Raporu 2018 4. Çeyrek için geçtiğimiz günlerde açıklanan raporda ciddi verilere ulaşmak mümkün.

MOBİL ABONE SAYISI DUDAK UÇUKLATIYOR

2018 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık %249 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 877,990 kayıtlı mobil abone bulunuyor. Ülke nüfusu ile ilgili olarak bu sayı dudak uçuklatan cinsten.

LİDER K.K.TURKCELL

Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunmakta olup, bunlar Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (K.K. Turkcell - ) ve Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim - ) şirketleridir. 2018 yılı dördüncü çeyrek dönemi itibarıyla kayıtlı abone sayısına göre K.K. Turkcell’in %62 Telsim’in ise %38 pazar paylarına sahip oldukları görüldü.

ABONE SAYISI VE PENETRASYON

2018 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ülkemizde yaklaşık %2492 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 877,990 kayıtlı mobil abone ve 721,088 aktif abone bulunmakta.

2 KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus DPÖ tarafından projeksiyon alınarak hesaplanmıştır. (2013 DPÖ Projeksiyonu: 306,368 & 2014 DPÖ Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Projeksiyonu: 338,537 & 2017 Projeksiyonu: 351,965) 3 Raporda kullanılan logolar Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd.’nin tescilli markalarıdır.

gsm2.jpgMobil haberleşme sağlayıcı bazında, haberleşme sağlayıcıların üçer aylık dönemler itibarıyla toplam kayıtlı abone sayıları yukarıdaki şekilde verilmektedir. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, önceki üç aylık döneme kıyasla kayıtlı abone sayıları bakımından K.K. Turkcell’de %3,4 artış, Telsim’de ise %1,7 artış yaşanmıştır. Şekil B’da, mobil kayıtlı abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 877,990 kayıtlı abonenin 548,014 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmakta olup, buna göre ilgili haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık olarak %62’e denk gelmektedir. Detay Kıbrıs'ın BTYK Verilerine dayanarak hazırladığı haberde kayıtlı abonelerin 329,976 tanesi ise Telsim şebekesinde olup, haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık %38 olarak izlenmektedir.

Yanda %62 SES MOBİL INTERNET M2M Yine aynı şekilde, aktif mobil abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Şekilde de görülebileceği üzere, 721,088 aktif abonenin 454,217 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmaktadır. Aktif abonelerin 266,871 tanesi ise Telsim şebekesinde kayıtlı oldukları izlenmektedir.

 

Aşağıdaki Şekilde ülkemizdeki faturalı-ön ödemeli ayrımında mobil abone sayılarına yer verilmektedir. 2018 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 259,783, faturalı mobil abone sayısı ise 461,305 olarak gerçekleşmiştir.

Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre aynı kalırken, faturalı abonelerin sayısı ise %1,1 oranında artış göstermiştir. Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığında, mobil abonelerin yaklaşık %36’sını ön abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %64.5’den %64’e gerilediği görülmektedir

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