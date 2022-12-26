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İşte Lefkoşa bölgesi muhtarları!

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Lefkoşa bölgesinde kazanan muhtarlar açıklandı.
İşte Lefkoşa bölgesi muhtarları!

D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR MUSTAFA EĞMEZ 
D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH. GÜLÇİN ERSOY 
D.MENLİK - AKINCILAR - BALIKESİR MÜRÜDE ERZEN 
D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ. AHMET İSPİROĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH. AHMET ONBAŞI 
D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH. MUSA SUİÇMEZ 
D.MENLİK - AKINCILAR - CİHANGİR ULAŞ SOLAKAY 
D.MENLİK - AKINCILAR - ÇUKUROVA YUSUF SOFU 
D.MENLİK - AKINCILAR - DEMİRHAN CEMİL ŞENSOY 
D.MENLİK - AKINCILAR - DİLEKKAYA AHMET ÇELİKER MENTEŞOĞULLARI 
D.MENLİK - AKINCILAR - DÜZOVA YILMAZ YILMAZOĞULLARI 
D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ AHMET YANIKER 
D.MENLİK - AKINCILAR - GAZİKÖY MUHİDDİN MİRALAY 
D.MENLİK - AKINCILAR - KALAVAÇ HALİL KARASOY 
D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE CEMAL GÜRSEL OSMANOĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - MEHMETCİK MAH. DEĞ. AHMET HALİTOĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - MERİÇ SONER GÖYMEN 
D.MENLİK - AKINCILAR - MİNARELİKÖY ARİF OKCU 
D.MENLİK - AKINCILAR - SARAY MAH. DANİŞ AŞICI 
D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ. YILMAZ KOLOĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY MEHMET İYİCİ 
D.MENLİK - AKINCILAR - YİĞİTLER ALİ EMİR 

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GÖNYELİ-ALAYKÖY - ALAYKÖY FEHMİ SOYKAN 
GÖNYELİ-ALAYKÖY - GÖNYELİ MAH. ÖMER MENDERES 
GÖNYELİ-ALAYKÖY - YENİKENT MAH. MELEK ARABACIOĞLU 

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LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAH. OSMAN YAKUP MULLAHALİL 
LEFKOŞA - ARABAHMET MAH. ALİ SARI 
LEFKOŞA - AYDEMET MAH. EMİNE DAVUTOĞLU SHEEKHO 
LEFKOŞA - AYYILDIZ MAH. TAKSİM ÇÖREKCİOĞLU 
LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAH. NUTKU KARSU 
LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAH. AYŞE BAŞARANEL 
LEFKOŞA - HASPOLAT TALİP ÖZDEMİR 
LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAH. MESUT KAZIK 
LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH. HÜSAMETTİN ÇOLLO 

LEFKOŞA - KIZILAY MAH. NESRİN GÜVENER 
LEFKOŞA - KUMSAL MAH. SEZGİN GÜÇLÜ 
LEFKOŞA - ORTAKÖY MAH. FAYIK TAŞEL 
LEFKOŞA - SELİMİYE MAH. MUSTAFA MESUTOĞLU 
LEFKOŞA - YENİCAMİ MAH. AYŞEN HAMİTOĞLU 
LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAH. MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU 

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