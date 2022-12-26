İşte Lefkoşa bölgesi muhtarları!

D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR MUSTAFA EĞMEZ
D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH. GÜLÇİN ERSOY
D.MENLİK - AKINCILAR - BALIKESİR MÜRÜDE ERZEN
D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ. AHMET İSPİROĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH. AHMET ONBAŞI
D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH. MUSA SUİÇMEZ
D.MENLİK - AKINCILAR - CİHANGİR ULAŞ SOLAKAY
D.MENLİK - AKINCILAR - ÇUKUROVA YUSUF SOFU
D.MENLİK - AKINCILAR - DEMİRHAN CEMİL ŞENSOY
D.MENLİK - AKINCILAR - DİLEKKAYA AHMET ÇELİKER MENTEŞOĞULLARI
D.MENLİK - AKINCILAR - DÜZOVA YILMAZ YILMAZOĞULLARI
D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ AHMET YANIKER
D.MENLİK - AKINCILAR - GAZİKÖY MUHİDDİN MİRALAY
D.MENLİK - AKINCILAR - KALAVAÇ HALİL KARASOY
D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE CEMAL GÜRSEL OSMANOĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - MEHMETCİK MAH. DEĞ. AHMET HALİTOĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - MERİÇ SONER GÖYMEN
D.MENLİK - AKINCILAR - MİNARELİKÖY ARİF OKCU
D.MENLİK - AKINCILAR - SARAY MAH. DANİŞ AŞICI
D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ. YILMAZ KOLOĞLU
D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY MEHMET İYİCİ
D.MENLİK - AKINCILAR - YİĞİTLER ALİ EMİR
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GÖNYELİ-ALAYKÖY - ALAYKÖY FEHMİ SOYKAN
GÖNYELİ-ALAYKÖY - GÖNYELİ MAH. ÖMER MENDERES
GÖNYELİ-ALAYKÖY - YENİKENT MAH. MELEK ARABACIOĞLU
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LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAH. OSMAN YAKUP MULLAHALİL
LEFKOŞA - ARABAHMET MAH. ALİ SARI
LEFKOŞA - AYDEMET MAH. EMİNE DAVUTOĞLU SHEEKHO
LEFKOŞA - AYYILDIZ MAH. TAKSİM ÇÖREKCİOĞLU
LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAH. NUTKU KARSU
LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAH. AYŞE BAŞARANEL
LEFKOŞA - HASPOLAT TALİP ÖZDEMİR
LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAH. MESUT KAZIK
LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH. HÜSAMETTİN ÇOLLO
LEFKOŞA - KIZILAY MAH. NESRİN GÜVENER
LEFKOŞA - KUMSAL MAH. SEZGİN GÜÇLÜ
LEFKOŞA - ORTAKÖY MAH. FAYIK TAŞEL
LEFKOŞA - SELİMİYE MAH. MUSTAFA MESUTOĞLU
LEFKOŞA - YENİCAMİ MAH. AYŞEN HAMİTOĞLU
LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAH. MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU
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