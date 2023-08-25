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İşte Rusların 2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi

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Rusya’da yılbaşı ve 2024 tatilleri açıklandı. İşte Rusların 2024 yılı resmi tatil takvimi…
İşte Rusların 2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi

Rusya’da yılbaşı ve 2024 tatilleri açıklandı. İşte Rusların 2024 yılı resmi tatil takvimi…

Rusya’da 2024 yılının resmi tatil takvimi belli oldu. Buna göre yeni yıl ve Noel tatili 30 Aralık’ta başlayacak, 8 Ocak’ta son bulacak.

23 Şubat Vatanın Savunucuları Günü’nde 23 – 25 Şubat, 8 Mart Kadınlar Günü’nde 8 – 10 Mart tarihleri arasında resmi tatil olacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 28 Nisan – 1 Mayıs, 9 Mayıs Zafer Günü’nde 9 – 12 Mayıs tarihleri arası tatil ilan edildi.

Pazartesi’ne denk gelen 4 Kasım Ulusal Birlik Günü nedeniyle ise hafta sonuyla birlikte dört gün tatil yapılacak.            İşte Rusların 2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi

Rusya’da 2024 yılı resmi tatil günleri şöyle:

1 Ocak – 8 Ocak: Yeni Yıl tatili (Yeni Yıl tatilleri 30 Aralık 2023’te başlayacak ve 10 gün sürecek);

23 – 25 Şubat: Anavatan Günü Savunucusu

8 – 10 Mart: Dünya Kadınlar Günü

28 Nisan – 1 Mayıs: İşçi Bayramı

9 – 12 Mayıs: 9 Mayıs Zafer Günü

12 Haziran: Rusya Günü

3 – 4 Kasım: Ulusal Birlik Günü

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