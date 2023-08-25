Rusya’da yılbaşı ve 2024 tatilleri açıklandı. İşte Rusların 2024 yılı resmi tatil takvimi…
Rusya’da 2024 yılının resmi tatil takvimi belli oldu. Buna göre yeni yıl ve Noel tatili 30 Aralık’ta başlayacak, 8 Ocak’ta son bulacak.
23 Şubat Vatanın Savunucuları Günü’nde 23 – 25 Şubat, 8 Mart Kadınlar Günü’nde 8 – 10 Mart tarihleri arasında resmi tatil olacak.
1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 28 Nisan – 1 Mayıs, 9 Mayıs Zafer Günü’nde 9 – 12 Mayıs tarihleri arası tatil ilan edildi.
Pazartesi’ne denk gelen 4 Kasım Ulusal Birlik Günü nedeniyle ise hafta sonuyla birlikte dört gün tatil yapılacak. İşte Rusların 2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi
Rusya’da 2024 yılı resmi tatil günleri şöyle:
1 Ocak – 8 Ocak: Yeni Yıl tatili (Yeni Yıl tatilleri 30 Aralık 2023’te başlayacak ve 10 gün sürecek);
23 – 25 Şubat: Anavatan Günü Savunucusu
8 – 10 Mart: Dünya Kadınlar Günü
28 Nisan – 1 Mayıs: İşçi Bayramı
9 – 12 Mayıs: 9 Mayıs Zafer Günü
12 Haziran: Rusya Günü
3 – 4 Kasım: Ulusal Birlik Günü
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