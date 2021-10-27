İşte Rusların yılbaşı tatili için destinasyon tercihleri…

Rusların yılbaşı tatili için destinasyon tercihlerine ilişkin ilk detaylar belli oldu.

Rusya’da faaliyet gösteren çevrimiçi tur operatörü OneTwoTrip, Rusların yeni yıl tatillerinde seyahat etmek istediği iç hatlar destinasyonunun tüm uçak bileti rezervasyonlarında yüzde 20 paya ulaşan başkent Moskova olduğunu bildirdi.

Moskova’yı, yeni yıl döneminde bilet rezervasyonlarındaki payı yüzde 12 olan St. Petersburg izlerken, ülkenin kış sporlarıyla popüler güney bölgesi Soçi’ye uçak bilet rezervasyonları yüzde 7 olarak kaydedildi.

Bu üç destinasyonun Rusların Aralık ayında seyahat etmek için en çok arzu ettikleri yerler olduğunu açıklayan OneTwoTrip uzmanları, belirtilen üç şehre ek olarak, Rusların tüm bilet rezervasyonlarındaki payı yüzde 4.1’e ulaşan Mineralnye Vody, Krasnodar (yüzde 3,7) ve Kaliningrad’da (yüzde 3,3) dinlenmek için şimdiden bilet rezervasyonlarını yaptığını bildirdi.

RUSLAR YENİ YILDA İSTANBUL’A DA İLGİ GÖSTERİYOR

Yeni yıla yakın tarihlerde tatile gitmek isteyen Ruslar, ülke sınırlarında aynı zamanda Ufa, Mahaçkale ve Kazan destinasyonlarına da ilgi gösterirken, OneTwoTrip verilerine göre yurt dışı destinasyonları arasında İstanbul, Ruslar tarafından ilgi gösterilen tatil noktası olarak gözlemleniyor.

Yeni yıl tatilleri için Moskova’dan St. Petersburg’a uçak biletlerinin ortalama kişi başı bin 250 Ruble olduğunu belirten uzmanlar, bu fiyatların Soçi için bin 300 Ruble, Kazan için ise bin 500 Ruble arasında olduğunu söyledi.

RUSLARIN YENİ YIL TATİLİ TERCİHLERİNDE MISIR ÖNE ÇIKIYOR

Ülkenin en büyük tur operatörlerinden olan Tez Tour, yeni yıl tur paketi başvurularının toplam hacminde Mısır destinasyonunun payının yaklaşık yüzde 35 olduğu bildirilirken, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Maldivler’e yapılan turların payının yüzde 20 olduğu, Türkiye’nin payının ise yüzde 15 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Gazetemru.com’un haberine göre TUI Russia; yeni yıl tatillerinde en popüler yurt dışı destinasyonları arasında Türkiye’nin yüzde 29 payla lider olduğunu vurgularken; ikinci sırada yüzde 25 ile BAE’nin yer aldığını, üçüncü sırada ise yüzde 22 ile Mısır’ın bulunduğunu bildirdi.

Rusya’da yeni yıl tatilini geçirmek isteyen müşterilerinin de çok fazla olduğunu açıklayan TUI Russia, yerli destinasyonlara olan ilginin yüzde 18 olduğunun altını çizdi.