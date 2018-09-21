İşte UBP'nin yeni tüm ilçe başkanları

Evrensel İnternet Gazetesinin haberine göre, UBP'de bugün adaylık başvurularının son günü olması dolayısıyla tüm adaylar başvurularını gerçekleştirdiler.

Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz , İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan oldu.

Bu adaylar UBP tüzüğü gereği, 48 saat önce başvuru yaptılar ve başka adaylık başvurusu yapılmadığı için resmen ilçe başkanı seçildiler.

Bu arada Lefkoşa ilçe kadın Kolları başkanlığı görevini yürüten Nükte Olgun yeniden aynı göreve seçildi.

Gençlik Kolları Başkanlığına ise Yunus Cahan seçildi. UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları’nda ise konsensüs sağlandı. UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu oldu. Girne Gençlik Kolları Başkanlığı'na Yağmur Aydındağ seçildi.

Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise, 23 Eylül'de yapılacak olan ilçe kongresine tek aday olarak başvuru yaptı.

Gardiyanoğlu'nun başvurusunu kabul eden Genel Başkan Hüseyin Özgürgün, "Sadık Gardiyanoğlu ile 3 yıl önce başlayan ilçe başkanlığı görevini layıkı ile çok başarılı bir şekilde yürütmüştür. Bir üç yıl daha Sadık başkanla birlikte Lefkoşa ilçesi ve tüm örgütleri görev yapacaktır" diyerek, görevinde başarılar diledi.

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