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İsviçre'deki referandumda peçe yasağına destek çıktı

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Koronavirüs pandemisi yüzünden herkesin maske takmak zorunda kaldığı bir dönemde İsviçre, yüzün örtülmesini yasaklayan teklifi referandumda oyladı. Aşırı sağın peçe yasağını hedefleyen teklifi TV projeksiyonlarına göre kılpayı farkla kabul edildi.
İsviçre'deki referandumda peçe yasağına destek çıktı

İsviçre'de düzenlenen bağlayıcılığı olan referandumda aşırı sağın peçeyi yasaklamayı amaçlayan teklifinin az farkla kabul gördüğü belirtildi. 

Yüzde 49-51

SRF kanalının kısmi sonuçlara dayanarak yaptığı projeksiyona göre peçe yasağı yüzde 49 hayır oyuna karşı yüzde 51 evet oyuyla referandumdan geçti. 

Doğrudan demokrasi sistemiyle hemen her konuda referanduma giden İsviçre'deki teklifte İslam ve Müslümanların örtünmesi anılmadı.

Maskeli protestocular da hedefte

Sokak protestocularının maskeyle kimliklerini gizlemesini de hedef alan şekilde yüzün kapatılmasını yasaklayan teklife, medya ve yerel siyasetçiler 'burka yasağı' adını taktı.

'Yüz kapatmak geleneklerimizde yok'

Hükümetin desteklemediği yasak teklifini sunan İsviçre Halk Partisi milletvekili ve referandum komisyonu başkanı Walter Wobmann, referandumdan önce "İsviçre'de bizim geleneklerimiz yüzün gösterilmesini gerektirir. Bu bizim temel özgürlüklerimizin işaretidir" açıklamasını yaptı. 

'Siyasi İslam'a yer yok'

Peçeyi 'aşırılıkçı siyasi İslam'ın simgesi' diye niteleyen Wobmann, "Avrupa'da giderek daha öne çıkan siyasi İslam'ın İsviçre'de yeri yoktur" dedi. 

Pandemiden önce sunulan yüz örtmeye yasak teklifi 2017'de gerekli desteği sağlayarak referandum takvimi sırasına girmişti.

2009'da minare inşasının yasaklanmasından yana oy kullanılan İsviçre'de peçe yasağı halihazırda iki kantonda kabul edilip yürürlüğe sokulmuş durumda. 

 

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