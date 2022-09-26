İtalya'da genel seçim: Mussolini hayranı aday kazandı (Giorgia Meloni kimdir)

İtalya erken genel seçimden sonra oy sayımı sürüyor. Giorgia Meloni'nin başını çektiği üç partili sağ ittifakın kazanma ihtimali daha fazla. Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması kuvvetle muhtemel.

Bu durum gerçekleşirse, Meloni, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçecek. İşte İtalya'nın ilk kadın başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni'nin hayatı...

İtalya, erken genel seçim için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Giorgia Meloni'nin lideri olduğu sağ ittifak yüzde 43.3 oyla seçimi önde götürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, sağ ittifak sandıktan zaferle çıktı. Demokratik Parti yenilgiyi kabul ettiklerini ve ana muhalefette olacaklarını açıkladı.

Sonuçların bu şekilde kesinleşmesi durumunda Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak ve İtalya'da ikinci dünya savaşından bu yana en sağcı hükümet göreve gelecek.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi, Lig Partisi ve Forza Italia Partisi ile bazı küçük partilerden oluşan sağ ittifakın oy oranı yüzde 41-45 arasında ölçüldü. Buna karşılık PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifakın oy oranı yüzde 25,5-29,5 arasında kaldı.

GİORGİA MELONİ KİMDİR?

Adını, Milli Marşın ilk dizesinden alan "İtalya'nın Kardeşleri" partisinin Genel Başkanı. Matteo Salvini'nin Lig partisi ile Silvio Berlusconi'nin "Forza İtalia"sını da içine alan üç partili sağ ittifakın lideri. Giorgia Meloni İtalya'da başbakanlığın en güçlü adayı.

45 yaşındaki Meloni Roma'da dünyaya geldi. Babasını hiç tanımadı. O doğduğunda evi terk etmişti. İşçi sınıfından gelen annesi tarafından büyütüldü.

Meloni, siyasetle 15 yaşında tanıştı. 1946'da, faşist diktatör Benito Mussolini'nin destekçileri tarafından kurulmuş "İtalyan Sosyal Hareketi"ne katıldı. Yani aşırı sağcı bir aktivistti.

"İtalyan Sosyal Hareketi", 90'ların ortasında önce "Ulusal İttifak" adını aldı. Ardından dönemin Başbakanı Berlusconi'nin partisine katıldı.

Meloni, siyasetin basamaklarını erken yaşta ve hızla tırmandı. 21 yaşında yerel yönetime seçildi; 29 yaşında parlamentoya girdi. 31 yaşında ülkenin en genç bakanıydı. 2008'de Berlusconi hükümetinde Gençlik Bakanı oldu.

Meloni, siyasi hayatının en büyük "kumarını" 2012'de oynadı. Berlusconi'nin partisinden ayrılıp "İtalya'nın Kardeşleri" partisinin kurucuları arasında yer aldı. 2014'te partinin başına geçti.

"İtalya'nın Kardeşleri" partisi, 2018'de sadece yüzde 4 oy aldı. Anketler Meloni'nin partisinin oy oranını 4 yılda yüzde 25'e kadar çıkardığını gösteriyor. Desteğin, partinin Mario Draghi hükümetinin dışında kalmasıyla artmaya başladığı görülüyor.

Meloni, seçim kampanyasında partisinin faşist kökenlerini bir kenara bıraktı. Lideri olduğu ittifakı ana akım muhafazakar bir grup olarak göstermeye çabaladı. Batı'nın Ukrayna politikasını destekleyeceği vaadinde de bulundu.

Ancak kendini merkezde konumlandırmaya çalışsa da Meloni aşırı sağcı görüşleriyle biliniyor. Avrupa Birliği, LGBTİ, İslam ve göçmen karşıtı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıkıyor.

Mitinglerinde "Ben Giorgia'yım, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben bir hırıstiyanım" diye seslendi. İtalya'nın nüfusunun azaldığını, İtalyanların daha fazla çocuk yapması gerektiğini savunuyor.

BENİTO MUSSOLİNİ KİMDİR?

Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 Temmuz 1883 - 28 Nisan 1945), Ulusal Faşist Partinin lideri olan İtalyan politikacı ve gazeteci. Kendini faşist olarak tanımlayan Mussolini, iktidara geldikten sonra Duce (Lider) olarak tanındı. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın en büyük destekçilerinden biri olan Benito Mussolini, 28 Nisan 1945 tarihinde öldürüldü.