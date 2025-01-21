  • BIST 9999.55
  • Altın 3133.284
  • Dolar 35.6256
  • Euro 37.0905
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

İtalya'da İslam düşmanı yasa teklifi hazırlığı: Burka ve peçenin yasaklanması istenecek

» »
İtalya'da sağ koalisyon iktidarının ortağı aşırı sağcı Lig Partisi, parlamentoya burka ve peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetlerin kamusal alanda giyilmesinin yasaklanmasına ilişkin yasa teklifi verdi.
İtalya'da İslam düşmanı yasa teklifi hazırlığı: Burka ve peçenin yasaklanması istenecek

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ iktidarın küçük ortaklarından Lig Partisi'nin milletvekili Igor Iezzi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'na burka ve peçe gibi kıyafetlerin kamusal alanda yasaklanması ve buna aksi durumlara cezalar öngören bir yasa teklifi sundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Lig'in söz konusu kanun teklifi burka veya peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetlerin kamusal alanlarda giyilmesini yasaklama, kadınları peçe takmaya zorlayan erkekler için 2 yıl hapis, 30 bin euroya varan bir para cezası ve vatandaşlık başvuru hakkının düşürülmesi gibi cezai yaptırımlar öngörüyor. Söz konusu teklif, suçun bir çocuk, bir kadın ya da engelli bir kişiye karşı işlenmesi halinde cezanın yarı oranında arttırılmasını da içeriyor.

Lig'in sunduğu bu son kanun teklifinin, 1975 tarihli kamu güvenliği gerekçesiyle kamusal alanlarda yüzün örtülmesini yasaklayan yasaya göre daha sıkı düzenlemeler getirdiği belirtildi. 1975 tarihli yasanın "haklı gerekçelerle" ibadet yerleri, sağlık gerekçesi gibi alanlarda bazı muafiyetler öngördüğü ancak Lig'in son teklifinin bu istisnaları kaldırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kültürümüze ve Batı özgürlüğünün ilkelerine saygı göstermeyenlere karşı Lig'den sağduyulu bir öneri. Kadınları ve kızları baskıcı şekilde peçe takmaya zorlayanlara karşı hapis cezası getirilecek ve vatandaşlık talepleri durdurulacak. Tolerans gösterilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklife muhalefetteki Yeşil-Sol İttifak'tan (AVS) tepki geldi. AVS Meclis Grup Başkanvekili Luana Zanella, "Bu teklifin kadın özgürlükleri meseleleriyle hiçbir ilgisi olmadığını, bu tür meselelerin bambaşka bir yaklaşım ve vizyon gerektirdiğini belirtti. Zanella, "Bu, ihtiyacımız olmayan İslamofobinin yeniden gündeme getirilmesidir." ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "kapılarının Gürcistan'a hala açık olduğunu" belirtti01 Aralık 2024 Pazar 19:46
  • İsveç, Norveç ve Finlandiya'da 'savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor19 Kasım 2024 Salı 14:24
  • Fransa başörtüsünü hedef alıyor29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:13
  • Floransa'da heykelle uygun olmayan pozlar veren turist tepkilere neden oldu18 Temmuz 2024 Perşembe 21:54
  • Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü17 Temmuz 2024 Çarşamba 19:30
  • Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı09 Temmuz 2024 Salı 12:43
  • KTTO heyeti Brüksel’de temaslarda bulundu07 Temmuz 2024 Pazar 11:56
  • Almanya'da 2023'te 2,8 milyar euroluk mağaza hırsızlığı02 Temmuz 2024 Salı 18:34
  • Fransa bugün sandık başında: Oy verme işlemi başladı30 Haziran 2024 Pazar 11:07
  • AB: Karadağ üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır27 Haziran 2024 Perşembe 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti