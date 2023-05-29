İtalya’da turist teknesi battı: 4 ölü

İtalya’nın kuzeyindeki Maggiore Gölünde turistleri taşıyan bir tekne battı. İtalyan itfaiyesi, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin kayıp olduğunu, 19 kişinin de kurtarıldığını duyurdu.
Olay, İtalya’nın Milano kentinin kuzeyindeki Maggiore Gölü’nde meydana geldi. Turistler tarafından doğum günü kutlaması için kiralanan 16 metre uzunluğundaki tekne, sağanak yağış ve fırtına sonucu battı.
Ülkenin kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana gelmişti. Sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi de evlerini terk etmişti.
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